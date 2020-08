Formule 1 : 93e pole pour Hamilton en Belgique

Lewis Hamilton réalise la pole position au Grand Prix de Belgique de Formule 1. Valtteri Bottas est deuxième, un centième devant Max Verstappen.

C’est sous une couverture nuageuse dense que se lancent les qualifications du Grand Prix de Belgique de Formule 1. La pluie ne devrait toutefois pas perturber ces sessions, sur le circuit de Spa-Francorchamps. À moins que…

Leclerc se sauve de justesse en Q1

En attendant, les Haas sont les premières en piste. Grosjean réalise le dernier chrono, tandis que Magnussen devance Räikkönen et Vettel. Latifi est le premier éliminé au terme de ce premier run. En tête, les Mercedes de Hamilton et Bottas mènent largement devant la concurrence.

Sous la menace d’une élimination, de nombreux pilotes reprennent donc la piste pour un second run. On note notamment que les Ferrari sont contraintes et forcées de sortir de nouveau. Les monoplaces de Maranello se sauvent, puisque Leclerc prend le 15e temps pour moins d’un dixième. Sebastian Vettel est 13e.

Du côté des éliminés, Räikkönen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi et Magnussen ne passent pas. Place à la Q2, maintenant.

Q2, c’est fini pour Ferrari et pour Gasly

Cette session débute avec une image saisissante. Les Mercedes prennent en effet la piste en pneus médiums, alors que les Ferrari sont en tendres. Les deux équipes préparent la course… mais clairement pas de la même manière. L’équipe allemande pense au passage en Q3, les Italiens visent la place la plus haute sur la grille… sans imaginer se battre parmi les 10 meilleurs.

Cette stratégie fonctionne lors du premier relais, pour Mercedes. Les deux monoplaces sont quatre dixièmes devant Max Verstappen, aussi en médiums. Les Renault suivent derrière la Red Bull, Ricciardo devant Ocon. La marque au losange brille lors de ces qualifications et devrait passer ses deux monoplaces en Q3. Vettel et Leclerc sont 13e et 14e.

Toujours sous la menace d’une élimination, plusieurs pilotes reprennent la piste. On note encore les Ferrari, de retour en piste. Après leur sauvetage en Q1, ça ne passe malheureusement pas cette fois. Vettel prend le 14e temps, derrière Leclerc, 13e.

On note aussi l’élimination de Pierre Gasly, pour deux centièmes. Le Normand est devancé par Daniil Kvyat, 11e, pour la première fois de la saison. George Russell, 15e, complète le tableau des éliminés avec sa Williams.

Lewis Hamilton signe une nouvelle pole en Formule 1

Les 10 meilleurs temps se retrouvent désormais pour la Q3, dernière session pour la pole. Dès le premier run, Lewis Hamilton assène un grand coup en battant le record de la piste. En 1’41’451, le Britannique est plus vite de quelques centièmes que la meilleure marque de Sebastian Vettel, en 2018.

Derrière lui, Valtteri Bottas pointe à près de six dixièmes. Le Finlandais se rate dès le premier virage, mais prend tout de même la deuxième place. Daniel Ricciardo est 3e, pour 19 millièmes devant Verstappen. Esteban Ocon occupe le 7e rang, avant le second run.

Lors du second et dernier run, le champion en titre va encore plus vite, en 1’41’252. Il bat Valtteri Bottas de cinq dixièmes, qui garde le second rang pour un petit centième devant Max Verstappen. Daniel Ricciardo descend au 4e rang, une superbe performance. Esteban Ocon est 6e. Rendez-vous à 15h10 pour le départ de la course, demain. La pluie pourrait être au rendez-vous.

Le classement des qualifications du Grand Prix de Belgique Formule 1