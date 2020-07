Formule 1 : acte 3, l’ Hungaroring ! Les horaires et directs télévisés

Avec le calendrier 2020 resserré, la Formule 1 enchaîne les courses comme jamais, pour un début de saison. Ainsi, après l’Autriche il y a deux semaines, la Styrie dimanche dernier, c’est au tour de la Hongrie de prendre sa place. Direction, donc, le tourniquet de l’Hungagoring, situé dans la banlieue de Budaspest. Et comme nous le faisons traditionnellement, nous vous proposons les horaires et le programme TV de cet événement.

GP de Hongrie Formule 1 : un peu de pluie pour dynamiter la course ?

L’arrivée de la Formule 1 en Hongrie c’est peut-être, aussi, la dernière chance de rêver un peu. Celle de voir un duel entre Mercedes et Red Bull, comme nous nous pensions pouvoir nous y attendre en Autriche. Avant que l’écurie allemande n’assomme ses rivaux. Mais sur le tourniquet de Budapest, Max Verstappen jouera sur un terrain qu’il apprécie. Qui plus est, sa monoplace s’y comporte généralement bien. Sachant que le manque de puissance du moteur Honda dont se plaint Christian Horner, pourrait être effacé.

Et puis, il y a aussi la pluie, toujours annoncée, mais plus uniquement pendant les qualifications. En effet, c’est désormais la course en elle-même qui est ciblée par les gouttes. L’occasion de redistribuer un peu les cartes, même de manière provisoire ? Nous le souhaitons toutes et tous. Sachant qu’une équipe comme Ferrari aura bien besoin de cela. Et pas uniquement pour espérer se battre pour le podium. Mais aussi et surtout pour avoir une chance de lutter avec Racing Point et Mclaren, désormais devant, en termes de vitesse pure.

Néanmoins, avec un temps pluvieux, le risque de voir Lewis Hamilton encore plus dominateur est réel. Comme nous l’avions observé en Styrie, au moment des qualifications. Une intervention météorologique à double-tranchant, donc.

Bottas vs Hamilton : la confrontation

Quoiqu’il en soit, la bataille pour le titre reste lancée, entre les deux Mercedes -uniquement, pour le moment. Car n’oublions pas que Valtteri Bottas arrivera en Hongrie en tête du championnat du monde des pilotes. L’enjeu pour lui sera donc de maintenir voire, d’accentuer l’écart. Sur un circuit qu’il affectionne. Pourtant, il ne s’y est jamais imposé. D’ailleurs, la dernière victoire d’un Finlandais sur cette piste remonte à 2008. Il s’agissait d’ Heikki Kovalainen, auteur de sa seule victoire en Formule 1. C’était déjà avec Mercedes, alors motoriste de Mclaren.

Pour sa part, Hamilton reste sur deux victoire successibles sur l’Hungagoring. Et avec sept succès au total, il est de loin le recordman, devant Michael Schumacher (4 victoires). Alors, oui, quelles que soient les conditions, c’est le Britannique qui sera considéré comme le favoris, cette-fois encore.

Formule 1 : les horaires et dates du Grand-Prix de Hongrie 2020

Vendredi 17 juillet 2020

Libres 1 (EL1) : 11H00, en direct sur Canal+

Libres 2 (EL2) : 15H00, en direct sur Canal+

Samedi 18 juillet 2020

Libres 3 (EL3) : 12H00 (midi), en direct sur Canal+

Qualifications : 15H00, en direct sur Canal+

Dimanche 19 juillet 2020