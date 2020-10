Formule 1 : Albon, Perez ou Hulk, Red Bull choisira d’ici mi-novembre

Nous l’évoquions en début de semaine, Nico Hülkenberg fait maintenant partie des options envisagées, chez Red Bull Racing, dans le cas d’un remplacement éventuel d’Alex Albon. Et si Marko reste optimiste quant à la situation prochaine du jeune pilote, l’Autrichien confirme que les options extérieures à la filière sont en point de mire.

Red Bull : Kvyat dehors, Tsunoda dedans ?

« Nous sommes actuellement au clair pour trois places [chez Red Bull et Alpha Tauri]. Nous voulons boucler la quatrième [le baquet d’Alex Albon] d’ici Istanbul au plus tard, à la mi-novembre. En premier lieu, il y a les performances d’Albon. Tant qu’il est dans la zone verte, il n’y a tout simplement pas de baquet disponible. » Ce sont les propos d’Helmut Marko, pas si clair que cela puisque l’intéressé semble suggérer que, côté Alpha Tauri, les baquets auraient déjà été attribués.

Et si l’on se doute que Pierre Gasly resterait, c’est le deuxième volant de l’écurie de Faenza qui pose question. A priori, Daniil Kvyat et ses résultats très moyens ne devrait pas rester, sauf décision politique de la maison mère. Aussi, celui qui tiendrait la corde ne serait autre que le jeune Tsunoda. Protégé de Honda mais aussi, de Red Bull. Chose qui ferait du bien à la boisson énergisante sur le marché nippon, cela va de soi. Car il faut toujours garder cet aspect marketing dans un coin de la tête.

Pour ce qui est de Red Bull, Albon est donc sous pression. Sachant qu’il ne lui est pas demandé de faire mieux que ce qu’il réalise actuellement. Il doit juste maintenir son niveau de jeu. En restant le plus proche possible de Max Verstappen. Et dans le cas ou cela tournerait au vinaigre, Perez et Hülkenberg deviendraient alors les candidats les plus crédibles. Ce qui devrait bloquer le marché des transferts -en plus de la décision attendue de Raikkonen- jusqu’au mois prochain, échéance évoquée par Marko pour décider.