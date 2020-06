F1 : Albon roule ce jour avec Red Bull, Verstappen interdit de test !

Ce n’était pas prévu mais pourtant, l’écurie Red Bull Racing a pris la piste, ce matin. En effet, l’équipe autrichienne a finalement décidé d’utiliser la possibilité offerte par le règlement de rouler avec sa monoplace actuelle, par le biais de la fameuse et populaire journée de tournage. Mais malheureusement, Max Verstappen n’a pas été autorisé à y prendre part.

Albon frime en Aston Martin, Verstappen se confine

C’est donc Alex Albon qui a pris la piste, tout seul, aujourd’hui à Silverstone. Aux commandes de la Red Bull Honda RB16, le jeune pilote a donc retrouvé la voie des circuits pour une centaine de kilomètres, avec des pneus Pirelli de démonstration, comme l’autorise le règlement. L’occasion pour lui de mettre en avant le sponsor titre de Red Bull, Aston Martin, avec une arrivée remarqué et partagée (sur Twitter notamment) au volant d’une supercar de la marque anglaise. Qu’il en profite car l’an prochain, la firme britannique volera de ses propres ailes.

Pour sa part, Max Verstappen aurait du respecter une période de confinement de deux semaines avant de pouvoir prendre part à ces essais. C’est donc pour cette raison que le Néerlandais et son équipe ont décidé d’abdiquer. Mais l’on imagine que cela ne pénalisera aucunement l’intéressé lors du premier week-end de course, début juillet. Quoiqu’il en soit, l’essentiel pour la formation autrichienne était, aussi et surtout, de préparer son équipe aux mesures de distanciation sociale. Place aux quelques images, partagées sur les réseaux sociaux.

Crédit : Red Bull Racing