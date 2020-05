Formule 1 : Alex Albon se défait de Leclerc, Russell P3 sur le GP virtuel

Voilà qui nous change un peu ! Assurément, ce Grand-Prix du Brésil/Pays-Bas 2020 de Formule 1 virtuel aura été passionnant ! En dépit d’un crash au départ carrément irréaliste et qui aurait gagné en crédibilité avec des dégâts activés. Néanmoins, après un duel ayant duré toute la course, c’est finalement Alex Albon qui a décroché sa première victoire de la saison.

Formule 1 virtuelle : 1ère pole pour Vandoorne…et Mercedes !

En qualifications, à la surprise générale, Charles Leclerc a trébuché, dimanche dernier. En effet, sur le tracé d’Interlagos, le pilote Ferrari passait complètement à côté de sa séance pour échouer à une décevante 6ème place. Une occasion que ne manquait pas Stoffel Vandoorne, qui en profitait pour signe la pole. Une première pour Mercedes dans ce championnat virtuel. Autre surprise, la 1ère ligne décrochée par la Williams de George Russell. Dans la réalité, cela aurait fait sensation…

Pour sa part, Alex Albon échouait lui aussi dans cet exercice, en ne signant que le 5ème temps. Mais au départ, un énorme carambolage (un bug ?) mettait au tapis les deux premières lignes. Enfin, en partie. De quoi permettre à Albon et Leclerc de prendre le leadership, devant Giovinazzi. Mais l’Alfa Romeo finissait malheureusement par abandonner…

Devant, entre Leclerc et Albon, le duel de dessinait rapidement. Aussi, les deux hommes se livraient à une bataille passionnante en se dépassant régulièrement. Pourtant, sur la ligne d’arrivée, c’est bien la Red Bull qui s’imposait, peut-être à la faveur d’une meilleure stratégie (dernier relais en pneus tendres). Et alors que la Ferrari semblait pouvoir terminer 2ème, c’est finalement l’Anglais George Russell qui s’offrait cette place. Suite à la pénalité de 3 secondes infligée à Leclerc. Oui, le Monégasque avait dépassé les limites de la piste pour dépasser son rival (Albon), plus tôt dans la course…

Albon, c’est bon ! Williams sur le podium

Albon s’impose donc pour la première fois, en devançant Russell, Leclerc et les deux Mercedes de Vandoorne et Guttiérez, revenues de loin après l’incident du départ. La Renault de Lundgaard se classe 5ème, précédent dans l’ordre, Fittipaldi, Deletraz, Latifi et…Norris ! Finalement au départ et enfin à l’arrivée d’une course. Notons aussi la belle 11ème place de David Schumacher, 11ème, devant Petter Solberg ! Place au classement intégral :

01 Alexander Albon

02 George Russel

03 Charles Leclerc

04 Stoffel Vandoorne

05 Esteban Gutierrez

06 Christian Lundgaard

07 Enzo Fittipaldi

08 Louis Deletraz

09 Nicholas Latifi

10 Lando Norris

11 David Schumacher

12 Petter Solberg

13 Ben Stokes

14e Juan Manuel Correa

15e Alessio Romagnoli

16e gelée

17e Stuart Broad

18e Jimmy Broadbent

19e Antonio Giovinazzi

20e Pietro Fittipaldi