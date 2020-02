Formule 1 : Alfa Romeo démarre sa C39

La Formule 1 2020 d’Alfa Romeo a pris vie à Hinwil. Découvrez son premier démarrage dans une vidéo postée par l’équipe italienne.

Alfa Romeo a fait prendre vie à sa monoplace 2020. La Formule 1 de l’équipe Italo-suisse a été démarrée pour la première fois il y a peu. L’écurie de Hinwil l’a révélé dans une vidéo postée sur Twitter.

Dans cette dernière, l’équipe d’Hinwil donne d’abord quelques chiffres quant à sa voiture et son équipe. Avant de nous inviter dans ses locaux, au coeur de son usine, pour le démarrage du moteur Ferrari. L’occasion de voir différents mécaniciens, ingénieurs et dirigeants de l’équipe présents au moment de l’allumage de la C39. Sans toutefois rien dévoiler de sa monoplace. Découvrez cette vidéo ci-dessous :

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.

The C39 is coming… 🔥 pic.twitter.com/fcyNwZpZRY

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 7, 2020