Formule 1 : Alfa Romeo reste au sommet, Verstappen P2

Robert Kubica, auteur du meilleur temps –à mi-journée– des essais 1 de Barcelone 2, en Formule 1 a conservé son rang à l’issue de la journée. Malgré plusieurs améliorations, dont celle de Max Verstappen, à l’origine d’un temps prometteur, réalisé en gommes dures. Face aux pneus tendres dont était munie l’Alfa Romeo.

Max Verstappen, en dépit d’un pépin l’ayant contraint à arrêter sa monoplace au bord de la piste en fin de séance, a dévoilé une petite partie du potentiel de sa monoplace. Deuxième de la séance derrière une Alfa Romeo qui n’est clairement pas dans la course, le Néerlandais en a encore sous le pied, les pneus tendres étant susceptibles de lui permettre d’améliorer nettement et même, de battre le chrono établi par Bottas la semaine dernière. Mais il faudra peut-être attendre vendredi pour voir l’intéressé sortir le grand jeu.

🚩 RED FLAG 🚩

Verstappen and Kvyat both stop out on track, and bring the fourth day of #F1Testing to a slightly early close 🏁 pic.twitter.com/yqUI27XHLB

— Formula 1 (@F1) February 26, 2020