Formule 1 : Alonso avec les jeunes pousses à Bahrein, pour Renault F1

C’est au volant de la Renault RS 18 et des jeunes espoirs de la filière Renault F1 que Fernando Alonso va retrouver le volant d’une Formule 1. En effet, après ses 100 kilomètres réalisés à Barcelone il y a quelques semaines, le pilote ibérique va grimper dans une monoplace plus ancienne, afin de poursuivre son réapprentissage de la catégorie reine du sport automobile.

Fernando Alonso : le coup de jeune !

Fernando Alonso le concède sans rougir, il n’est pas prêt à courir en Formule 1, après une longe période passée loin des circuits -dans cette discipline. Alors, le losange lui concocte un programme un peu spécial. Ainsi, il devra partager deux journées de tests qui étaient initialement réservées aux jeunes pousses que sont Oscar Piastri, Guanyu Zhou et Christian Lundgaard. Ce quelque temps après son roulage en Espagne.

Le rendez-vous est fixé pour mercredi et jeudi prochains, les 4 et 5 novembre 2020. Pour l’occasion, c’est sur le circuit de Bahrein que les pilotes en question prendront les commandes de cette monoplace, accusant deux années d’ancienneté. D’où cette autorisation de mener à bien des essais privés, pour le Team Renault F1. Rendez-vous d’ici quelques jours, donc, avec de probables visuels et vidéos officiels qui seront publiés par l’écurie tricolore.