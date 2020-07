Formule 1 : Alonso est une force de la nature, pour Brundle

Martin Brundle, ex-pilote de Formule 1 passé dans nombre d’équipes et aujourd’hui commentateur, s’est récemment exprimé sur le cas de Fernando Alonso. Et si le Britannique ne doute pas de la motivation et de l’engagement du pilote espagol, il a quelques doutes quant à sa personnalité qui, selon lui, n’a pas changé.

Formule 1 : Alonso reste Alonso !?

« Fernando est une force de la nature, sans aucun doute. » a déclaré Brundle sur la Sky. « Quelques personnes chez Renault auront certainement [des inquiétudes] parce que c’est difficile à gérer. Peu importe à quelle équipe vous parlez, pour laquelle vous avez conduit: Fernando est difficile à apprivoiser. Certains pourraient le supporter, d’autres pas. Alors attendons de voir si Renault a la vitesse et les ressources dont il a besoin. Nous le saurons bientôt. Il n’y a aucun doute sur son énergie et sa détermination« .

Martin Brundle voit-il juste ? En dépit de sa communication indiquant qu’il avait énormément changé depuis l’époque Mclaren, Fernando Alonso serait-il strictement le même ? Difficile à dire pour le moment. Une chose est sûre, mieux vaut pour Renault F1 (et pour Esteban Ocon !) que l’ex-pilote de Formule 1 se soit trompé…

