Formule 1 : Alonso sur le Covid-19, « j’ai peur du virus »

C’est dans le cadre d’une interview liée à son prochain retour en Formule 1 que Fernando Alonso s’est exprimé au sujet de son rapport avec le coronavirus. Et contrairement à ce que nous aurions pu penser, aussi guerrier soit-il dans sa tête, le double champion du monde de F1 a peur du virus. Notamment du fait des nombreux voyages en avion qu’effectuent les pilotes du championnat du monde.

Fernando Alonso n’est pas serein

« J’ai du respect et j’ai peur du virus« , a ainsi déclaré le futur pilote Renault F1. Avant de poursuivre : « J’essaie toujours de me protéger. Je fais des courses et je lave des choses quand je rentre chez moi. Tout le monde l’a fait au début, en mars, et je le fais encore, et cela surprend mes amis. Je le crois rien n’a changé, et si c’était le cas, pourquoi pas maintenant? Un avion, par exemple, est quelque chose qui ne m’enthousiasme pas et je suis assis dans des centaines d’avions par an »

Une forme d’angoisse, visiblement, somme toute légitime. Car en cas de contraction du COVID-19, un pilote a l’obligation de se tenir à l’écart de la Formule 1 pendant deux semaines (chose qui pourrait changer à l’avenir) avant qu’un nouveau test ne soit effectué. Et dans certains pays, une période de « quarantaine » est même obligatoire. Ce qui, peut, bien évidemment, chambouler la saison d’un pilote. Comme nous l’avons constaté avec Sergio Perez, qui a mis un peu de temps avant de retrouver de la performance, après son retour.

