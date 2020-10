Formule 1 : Alonso va piloter la Renault aujourd’hui en Espagne

A peine auréolée de son premier podium en Formule 1 -depuis son retour- l’écurie Renault a pris la direction de Barcelone, en Espagne. La raison ? Une session de test destinée à permettre à Fernando Alonso d’essayer la monoplace tricolore. Miracle rendu possible par la possibilité offerte par les pouvoirs sportifs, d’effectuer une journée de « tournage promotionnel ».

C’est bien la Renault R.S 20, que le double champion du monde de Formule 1 va pouvoir piloter, aujourd’hui, mardi 13 octobre 2020. En effet, Fernando Alonso disposera de quelques kilomètres (moins de 100) de roulage sur le tracé de Barcelone, en utilisant des pneumatiques Pirelli dédiés à ce type d’événement. Histoire que l’équipe française ne tire aucun avantage de ce test, face à ses concurrentes.

Un moment important pour le pilote ibérique, qui s’apprête donc à renouer avec la seule équipe ayant été capable de lui offrir le sacre (à deux reprises) dans la catégorie reine du sport automobile. Et l’on imagine qu’après la progression enregistrée sur les dernières courses côté Renault, Alonso doit être impatient d’en découdre. L’an prochain, donc, l’intéressé devrait disposer d’une arme capable de lui offrir des podiums.

10 years since we last stepped on the podium, what a feeling! Team effort 👏🏆#RSspirit #EifelGP pic.twitter.com/HiW1tWjL5j

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 11, 2020