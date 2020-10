Formule 1 : AMG va accentuer sa présence sur les Mercedes

Cela a été récemment annoncé lors d’un rassemblement avec les investisseurs, AMG et Mercedes vont renforcer leurs liens en Formule 1. Notamment sur le plan visuel, avec des logos d’avantage présents à partir de la saison prochaine. C’est aussi par le biais d’un transfert de technologies entre véhicules routiers et de compétition que le tissage va s’accentuer.

AMG tourné vers l’avenir et l’hybridation

« Nous utiliserons le développement technologique de la Formule 1 pour les performances des hybrides, nous nous tournerons vers d’autres technologies passionnantes à l’avenir et nous les inclurons dans nos voitures AMG. Avec la Project One, nous allons prendre l’unité de puissance de la Formule 1 et la mettre sur la route. Il est donc naturel pour nous d’exploiter encore plus la Formule 1 pour l’avenir d’AMG. » Ola Källenius, Président Directeur Général de Mercedes.

Quelle conséquence cela aura-t-il sur les livrées des flèches d’argent (devenues noires cette années) en 2021 ? Nous serons fixés d’ici quelques mois, lors de la présentation officielle de la prochaine monoplace.

