Formule 1 : annulation du GP d’Australie 2020

Cette-fois, c’est officiel. Mais il aura fallu attendre de nombreuses heures pour que les officiels annoncent finalement ce à quoi tout le monde s’attendait. Le Grand-Prix d’Australie de Formule 1 a été annulé. En d’autres termes, il n’aura pas lieu cette saison, aucune mention n’ayant été faite d’un possible report à une date ultérieure. De plus, un nouveau cas de coronavirus est actuellement en attente d’un test. Ils ‘agit d’une personne extérieure aux écuries et à l’organisation, visiblement.

« À 9 heures aujourd’hui, l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC) a été informée par la Formule 1 de son intention d’annuler toutes les activités F1 du Grand Prix d’Australie de Formule 1. À la lumière de cette décision et de l’avis actualisé ce matin du responsable de la santé publique du ministère de la Santé du gouvernement de Victoria, l’Australian Grand Prix Corporation confirme que le Grand Prix d’Australie de Formule 1 est annulé avec effet immédiat. »

« Hier soir, un membre de l’équipe McLaren Racing a été testé positif au virus COVID-19. Sept autres personnes ont rendu des résultats négatifs, confirmant qu’elles n’étaient pas porteuses du virus. En outre, une neuvième personne a été examinée et testée, les résultats de ce test étant en attente. Cet individu n’est associé à aucune équipe de Formule 1, à la FIA ou aux fournisseurs associés. »

Se pose maintenant la question du Grand-Prix de Bahrein, qui doit se tenir la semaine prochain à huis clos mais que l’on imagine mal avoir lieu, compte tenu du contexte actuel. A suivre.