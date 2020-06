F1 : après Monza, le Mugello au calendrier 2020 ? c’est en bonne voie !

Ce serait une première et cela ferait très plaisir aux tifosis et à Ferrari ! Et visiblement, les chances que cela se produise sont de plus en plus grandes. Car selon toute vraisemblance, il devrait bien y avoir un deuxième Grand-Prix de Formule 1 en Italie. Qui ne portera pas ce titre, bien évidemment, mais qui devrait se dérouler une semaine après la course de Monza, c’est à dire en septembre prochain. Le tout sur la piste du Mugello.

Mugello : pour la 1000ème de Ferrari ?

L’on imagine à peine l’effervescence du peuple italien et plus généralement des fans de la Scuderia Ferrari, lorsque l’annonce sera officialisée. En effet, d’après les responsables du circuit du Mugello, les chances de voir débarquer la Formule 1 sur ce circuit, généralement réservé à la MotoGP, grandissent de jour en jour.

« Je pense que nous n’avons jamais été aussi près de la possibilité d’avoir la Formule 1 à Florence et sur le circuit du Mugello. Nous croisons les doigts pour qu’un deuxième Grand Prix de Formule 1 se déroule en Italie cette année. C’est pratiquement certain et, pour la première fois, nous pouvons donc avoir nos chances pour un événement qui serait historique. Il resterait dans les annales du sport automobile mondial, mais aussi dans l’Histoire de Florence. » a déclaré Dario Nardella il y a quelques jours.

Et histoire de crédibiliser la chose, ce Grand-Prix serait alors le 1000ème de l’écurie Ferrari. Autant dire, si cela se confirme, que la pression serait énorme pour l’équipe italienne…