Formule 1 : Aston Martin de retour grâce à Stroll et Wolff?

Selon Bernie Ecclestone, Lawrence Stroll et Toto Wolff pourraient racheter l’équipe Mercedes si elle venait à quitter la Formule 1 et la renommer Aston Martin.

Toto Wolff se tient prêt au cas où Mercedes déciderait de quitter la Formule 1. L’Autrichien pourrait en effet décider de racheter l’écurie qu’il dirige actuellement, si jamais cette dernière venait à se retirer de la catégorie reine. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Bernie Ecclestone, à F1-Insider.com:

« Toto veut être prêt si Mercedes part et décide de n’être que fournisseur moteur. Le fait que Mercedes n’ait pas encore signé les nouveaux Accords Concorde pour 2021 est étrange. Mais pourquoi Mercedes continue à dépenser autant d’argent s’ils ont déjà tout gagné ? En termes d’image, le groupe est totalement satisfait du marketing autour des moteurs hybrides. »

Ferrari ne voulait pas de Toto Wolff à la tête de la Formule 1

Ce choix de l’Autrichien ferait suite au refus de Ferrari de le voir diriger la Formule 1. Toto Wolff aurait en effet eu l’opportunité de remplacer Chase Carey à la tête de la catégorie reine. Si seulement Ferrari n’avait pas mis son véto, le forçant à trouver un autre plan.

Et donc à envisager de racheter Mercedes, si jamais l’écurie allemande quittait la F1. Le tout en compagnie de Lawrence Stroll. Le Canadien actuellement propriétaire de Racing Point est en effet au centre des rumeurs. Notamment quant à un investissement majeur dans Aston Martin, précédant un potentiel retour de la firme britannique.

Actuellement sponsor de Red Bull, cette dernière pourrait donc revenir en Formule 1. Ceci plus de 60 ans après sa dernière apparition en catégorie reine, lors des saisons 1959 et 1960. L’équipe ayant couru en tout cinq Grands Prix sous le nom de David Brown Corporation, avec Maurice Trintignant, Carroll Shelby et Roy Salvadori au volant.

Un retour à l’image de Mercedes, la firme à l’Etoile ayant rejoint la Formule 1 en tant que constructeur 55 ans après sa dernière participation. Et dont Toto Wolff était déjà l’un des grands artisans du succès. Gageons pour l’Autrichien qu’il connaîtra la réussite, si Aston Martin venait à lui confier son écurie.

https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1218118011917221888