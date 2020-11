Formule 1 : avec humour, Grosjean rappelle à Mercedes qu’il est libre

Alors qu’il est sans volant pour la saison prochaine de Formule 1 et assurément en fin de carrière dans la catégorie reine, Romain Grosjean ne désespère pas. En effet, le tricolore vient de Twitter à l’attention de Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, pour lui rappeler, non sans humour, qu’il était disponible l’année prochaine…

C’est à l’occasion d’un message de Toto Wolff, venu soutenir George Russell, que Romain Grosjean a réagi. Rappel des faits. Lors du dernier Grand-Prix d’Emilie Romagne, le Britannique était sorti de la piste sous le régime de la voiture de sécurité alors qu’il était en passe de marquer ses premiers points, au volant de la Williams. Sachant que l’intéressé fait partie de la filière Mercedes, Wolff lui avait alors témoigné son soutien publiquement, via le message suivant.

Toto Wolff defended George Russell’s Imola crash, suggesting « everybody needs to put a car in the wall behind the safety car »: https://t.co/66LLbKk9Aq

— Autosport (@autosport) November 3, 2020