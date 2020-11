Formule 1 : Bahreïn, terre de reconquête pour Renault F1 ?

Alors que le Grand-Prix de Turquie a vu dégringoler Renault F1 de son pied d’estale, celui du Bahreïn sera peut-être celui, pour le losange, du retour en forme. En effet, sur une telle piste, la monoplace tricolore pourrait retrouver de sa superbe, avec un tracé potentiellement favorable.

Renault F1 sous la chaleur de Bahreïn

Le Grand-Prix de Formule 1 de Bahreïn 2020 marquera un tournant dans la saison puisque, pour la première fois, nous allons quitter le continent européen. Ce à l’occasion d’une série de trois courses. Ce sont aussi des conditions très différentes et nettement plus chaudes que les pilotes vont affronter. Chose qui semble plaire à Daniel Ricciardo, qui tentera certainement de récupérer sa 4ème place au classement général.

« J’ai hâte d’être de retour dans la chaleur à Bahreïn! Je sais que nous avons parcouru de superbes circuits à travers l’Europe récemment et bien qu’ils aient tous été amusants pour diverses raisons, le temps a été trop froid pour moi! Je préfère de loin la chaleur et il fait encore assez chaud à Bahreïn le soir, ce qui est génial. Deux des trois séances d’essais ont lieu pendant la journée, quand il fait vraiment chaud et les qualifications et la course ont lieu le soir alors que le circuit est beaucoup plus frais . Cela fait de la préparation de cette course un défi et il est important de s’adapter aux différentes configurations. » Daniel Ricciardo

« C’est certainement un défi pour les voitures et les pilotes qui courent dans la chaleur. Ça va être un peu plus conventionnel, les pneus vont revenir à la normale et ensuite ce sera à nous de faire du mieux possible sur les réglages de la voiture. Bahreïn offre de grandes opportunités de dépassements et c’est aussi généralement une excellente course pour la stratégie, alors voyons ce qui se passe ce week-end. Le virage 1 est le meilleur point de dépassement et le virage 4 est également assez bon. Dans l’ensemble, c’est une piste cool, donc j’ai vraiment hâte d’y aller. » Esteban Ocon

