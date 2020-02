Formule 1 : Barcelone, Mercedes fait mal aux chronos cumulés

La première session d’essais pré-2020 de la Formule 1 s’est achevée hier, 21 février. Trois jours de roulage pour un chrono époustouflant de Mercedes.

Mercedes a posé son empreinte sur les trois premières journées d’essais pré-2020 de la Formule 1, à Barcelone. L’équipe à l’étoile s’est en effet emparée à deux reprises du meilleur tour de la journée. D’abord mercredi 19, Lewis Hamilton réussissant un 1’16’’976. Puis hier, vendredi 21 février, cette fois grâce à Valtteri Bottas. Le Finlandais bouclant un tour du tracé de Barcelone en 1’15’’732.

Un temps excellent pour une première semaine, qui n’a pas manqué d’affoler la concurrence. Il faut en effet le rapprocher du 1’15’’406 réalisé par le même homme il y a près d’un an, lors des qualifications du Grand Prix. Autant dire que dès ces premiers jours, Mercedes ne semble pas cacher son jeu. Et leurs adversaires l’auraient, semble-t-il, déjà bien senti.

En effet, les Mercedes ont été les seules à s’aventurer sous les 1’17 et 1’16. Reléguant ainsi le premier opposant, Kimi Räikkönen, à plus de 1’3 seconde. Sur l’Alfa Romeo, le Finlandais s’est targué d’une meilleure marque de 1’17’’091. Lui permettant par ailleurs de terminer en tête le deuxième jour. Là où son équipier Giovinazzi n’a fait mieux qu’un 1’17’’469, hier, Robert Kubica s’emparant d’un 1’18’’386 le premier jour.

La France a également brillé lors de ces essais, puisqu’une Renault signe le 4e meilleur temps de la semaine. A savoir celle d’Esteban Ocon, troisième le dernier jour, en 1’17’’102. Son équipier Daniel Ricciardo réussissant un 1’17’’574, hier également.

Chez Racing Point, une fois n’est pas coutume, Lance Stroll a battu Sergio Perez sur un tour. Le Canadien s’est octroyé la meilleure performance de cette première session pour son équipe, avec un 1’17’’338. Tout juste devant le 1’17’’347 de Sergio Perez, les deux hommes étant constants lors de ces tests.

Voila qui pourrait donc augurer d’une belle bataille entre ces trois écuries. Potentiellement arbitrée par Alpha Tauri? La firme de vêtements de Red Bull se positionne en effet un tout petit peu en retrait au classement. Kvyat réussissant un 1’17’’427 comme meilleur temps, Gasly un 1’17’’783. Là où les deux se sont montrés plus en difficulté lors des deux premiers jours. Flirtant plus proche du 1’18 que le 1’17.

Viennent ensuite Red Bull et Max Verstappen. Le Néerlandais est en effet crédité d’un 1’17’’516 comme meilleur temps pour son équipe. Un chrono réalisé directement lors du premier jour. Alors qu’Alex Albon est pour sa part resté en 1’17’’912 au mieux. Red Bull semblant, on l’imagine, cacher son jeu.

Il devrait en être de même pour McLaren, qui ne s’est pas illustrée par ses chronos. Sainz comme Norris ont en effet évolué au mieux en 1’18. L’Espagnol s’aventurant toutefois sous cette barre le premier jour, en 1’17’’842. Son équipier britannique restant en retrait, en 1’18’’454 le dernier jour.

Des marques qui permettent en tout cas à McLaren de devancer Ferrari. A l’inverse de l’an passé, l’équipe italienne n’a en effet pas (encore) fait trembler la montre. Se contentant d’un meilleur temps en 1’18’’154, par Sebastian Vettel lors du jour 2. Leclerc étant tout proche, en 1’18’’289. La Scuderia ne pousse pas, mais avoue ne pas être aussi sereine que l’an passé. Communication ou non, le moteur italien n’a pour sa part pas caché ses faiblesses hier, cassant alors que Vettel se trouvait dans la voiture.

Affaire à suivre donc, alors que Williams prend la suite de Ferrari dans ce classement. L’équipe de Grove est loin, mais avec un 1’18’’168 en meilleur chrono, elle semble enfin réellement progresser. Puisque ce temps, réalisé par George Russell, est près d’une seconde plus vite que celui effectué lors des qualifications du Grand Prix, l’an passé par le même pilote. Là où son équipier, Nicholas Latifi, découvrant la voiture, a réalisé un 1’18’’382 au mieux.

La formation étasunienne, Haas, ferme enfin la marche. Romain Grosjean a réussi le meilleur temps de l’équipe en 1’18’’380, devançant Kevin Magnussen, au plus vite en 1’18’’466. Mais les trois jours ont surtout été marqués par deux crashs, un pour le tricolore, l’autre pour le danois. Chez Haas, la voiture semble en difficulté, et les pilotes aussi…

Autant dire que pour de nombreuses équipes, les trois derniers jours de tests la semaine prochaine ne seront pas de trop. Car les essais de Barcelone reprendront du 26 au 28 février. Retrouvez en tout cas le classement des temps cumulés de la première semaine ci-dessous.

