Formule 1 : Barcelone, mi-séance, Bottas au top, Ocon placé

Formule 1, Barcelone – La toute première demi-journée des essais F1 de Barcelone a rendu son verdict. Et, déjà, c’est une Mercedes qui domine. Valtteri Bottas a réalisé le meilleur chrono devant Sergio Perez (Racing Point) et Max Verstappen (Red Bull). De son côté, la Ferrari est restée discrète pour le moment.

Formule 1 : petite surprise côté Williams

Le no77 commence bien sa campagne 2020, c’est à dire avec le meilleur temps. Bien que ce dernier n’ait pas grande valeur, à ce stade des essais.Mais avec près de 78 tours au compteur, le pilote Mercedes fait partie des endurants. Néanmoins, le recordman de la séance, dans le domaine, est Max Verstappen. Déjà 91 tours pour le Néerlandais, troisième du classement à une demi-seconde. Il est devancé par Sergio Perez, dauphin de la flèche d’argent pour +0,062s de retard.

Derrière, c’est Carlos Sainz qui positionne sa Mclaren à un peu plus de six dixièmes du leader. Un autre moteur Renault suit à savoir, celui d’Esteban Ocon, qui pointe au 5ème rang à 7 dixièmes. Le tricolore devance George Russell. Ce qui constitue une petite surprise, la Williams paraissant moins lente que l’an passé. Moins de 9 dixièmes de handicap, cela n’était pas arrivé depuis longtemps, du côté de Grove. Attention toutefois, les types de gommes utilisées et quantités d’essence étant susceptibles de brouiller les cartes.

Place au classement complet avant la reprise à 14H00 et notre résumé en fin de journée.

1 Valtteri BOTTAS1:17.313 14

2 Sergio PEREZ+0.062 13

3 Max VERSTAPPEN+0.474 15

4 Carlos SAINZ+0.688 10

5 Esteban OCON+0.691 9

6 George RUSSELL+0.855 17

7 Charles LECLERC+0.976 13

8 Robert KUBICA+1.073 8

9 Kevin MAGNUSSEN+1.153 7

10 Daniil KVYAT+1.171 12