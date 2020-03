Formule 1 : Bereznay et Bolukbasi gagnent « Not The Bah GP »

Dani Bereznay et Cem Bolukbasi remportent les deux courses de l’épreuve virtuelle de Formule 1, « Not The Bah GP », organisée par Veloce Esports.

Comme la semaine passée avec le Grand Prix d’Australie de Formule 1, le coronavirus a empêché la tenue du Grand Prix de Bahreïn. Heureusement, comme il ya sept jours, l’équipe esport Veloce Esports a pris le relais en organisant « Not The Bah GP ».

Alfa Romeo verrouille la première ligne des qualifs de Formule 1

Une épreuve sur le jeu vidéo F1 2019, comportant deux Grand Prix sur le circuit de Bahreïn. Plusieurs pilotes de Formule 1, gamers, youtubers ou autres sportifs y participent. Notamment Lando Norris, Nico Hulkenberg, Louis Delétraz, Nicholas Latifi, Stoffel Vandoorne ou encore Esteban Gutierrez.

Et tout commence d’abord par une séance de qualification de 18 minutes. De quoi permettre de nombreuses tentatives et du suspens jusqu’au bout, mais aussi de mettre en place un jeu d’équipe. A coup d’aspirations, les deux Alfa Romeo de Dani Bereznay et James Baldwin (gamers pour Veloce Esports) inscrivant ainsi les meilleurs chronos.

Dani Bereznay remporte la course 1

En haut de la grille pour la course, les deux hommes conservent leur position au premier freinage. Placé 6e, Lando Norris se retrouve pour sa part 19e, percuté par une Red Bull. Nicholas Latifi le remplace au 6e rang, devant Stoffel Vandoorne. Louis Delétraz est pour sa part 9e, tandis que Esteban Gutierrez est aux portes du top10, 11e. Nico Hulkenberg est en fond de classement.

Passé ce premier virage assez chaotique, tout devient vite très calme. Les monoplaces se suivent à quelques dixièmes, et tout se joue dans les stands. Malgré une petite erreur, Dani Bereznay garde la tête et s’impose au terme des 14 tours. Il devance Jarno Opmeer (gamer) sur la Renault. James Baldwin complète le top3.

Cem Bolukbasi (pilote de GT4) conclut au 4e rang, devant Nicholas Latifi, 5e. Stoffel Vandoorne est 7e, alors que Lando Norris termine 10e après une belle remontée. Il devance Esteban Gutierrez de quelques millièmes. Louis Delétraz est 15e, devant Nico Hülkenberg, 16e.

Deuxième manche plus chaotique

Mais tout reste encore à faire dans la deuxième course, dont le départ se fait en grille inversée. C’est cette fois le YouTuber britannique Will « Willne » Leney qui est en pole, dans la McLaren. Il devance son confrère Steve « SuperGT » Brown, qui conduit une Ferrari.

Mais cela ne dure pas. Dès l’extinction des feux, SuperGT bondit de la grille pour prendre le holeshot. Le meilleur départ est toutefois à mettre à l’actif de Cem Bolukbasi, parti 17e et 4e dès le premier tour. Très agressif, Lando Norris est juste derrière lui. Tout va en revanche très mal pour Stoffel Vandoorne, déconnecté dans les premiers mètres. Une sorte de « casse moteur » pour le pilote Mercedes.

La course est en tout cas animée avec ce départ en grille inversée. Plusieurs pilotes décident de s’arrêter dès le premier tour, alors que Cem Bolukbasi prend la tête de la course. Lando Norris remonte 3e, Nico Hulkenberg est 6e. Delétraz et Gutierrez sont eux 10e et 12e.

L’undercut paye dans une certaine mesure. En effet, les pilotes Alfa Romeo profitent de cela pour remonter. La victoire est possible, mais Dani Bereznay commet malheureusement un tête-à-queue. Il ne peut faire mieux que 3e derrière son équipier, James Baldwin. En tête, Cem Bolukbasi s’impose avec deux secondes d’avance.

Du côté des pilotes réels, Lando Norris conclut au 7e rang. Il devance Esteban Gutierrez et Nicholas Latifi, 10e et 11e. Dommage pour le canadien, en bagarre dans le top10 jusqu’au dernier tour, mais accroché. Nico Hülkenberg est 14e, un rang devant Louis Delétraz.

Après cette course, certains de ces pilotes doivent encore se retrouver pour disputer le GP Esport officiel de la F1. La course se tiendra encore sur le circuit de Bahreïn, et le départ est prévu à 21h.