Formule 1 : Bottas affirme que Vettel n’est pas considéré chez Mercedes

Qui croire ? Car après les propos de Toto Wolff ayant confirmé un intérêt certain envers Sebastian Vettel, Valtteri Bottas s’exprime dans le sens inverse. En effet, selon le pilote finlandais, des garanties lui auraient été apportées concernant la candidature de l’Allemand. Toujours d’après le no77, l’actuel pilote Ferrari ne serait tout bonnement pas dans la course au baquet potentiellement libre…

Sebastian Vettel et Mercedes : juste de la communication ?

Si l’on imagine mal Valtteri Bottas mentir, il est bon de se demander à quel niveau Toto Wolff manque d’honnêteté. En partant de l’hypothèse que le Finlandais soit honnête sur la question. Car d’un côté, le Team Principal affirme que Sebastian Vettel est une réelle option. Et de l’autre il (ou un autre membre de l’équipe ?) aurait dit à son pilote que le quadruple champion du monde ne serait pas dans le collimateur de l’étoile à trois branches :

« Non, cela ne m’atteint pas. Nous avons aussi été constamment très honnêtes avec mon équipe concernant la situation et comment ça va se dérouler sur le plan contractuel. J’ai reçu un message assez clair selon lequel non, ils ne pensent pas à Seb. Alors j’ai dit d’accord, pas de soucis ».

Alors, soit la Direction de Mercedes ment à Bottas dans un but évident à savoir, ne pas le déconcentrer cette saison. Soit Wolff joue la carte de la communication en laissant l’image de Vettel s’associer à celle de Mercedes. Ce qui pourrait s’expliquer facilement, les deux parties étant d’origine allemande…A moins que l’idée ne soit simplement de mettre un peu de pression sur Bottas voire, Russell, afin de les mettre en condition dans le but d’un renouvellement/engagement ?

Comme toujours, en Formule 1, le jeu du poker menteur est roi…

source