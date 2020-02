Formule 1 : Bottas leader, Verstappen à un souffle, Renault en P3 [Barcelone 2]

Et bien Valtteri Bottas sera finalement resté invaincu, sur ces essais F1 de Barcelone. Non pas que le Finlandais ait amélioré sa marque de la semaine dernière (qui restera donc la référence ultime) mais ce dernier a récupéré les commandes aujourd’hui. En effet, le chrono de Daniel Ricciardo fixé ce matin est tombé, pour un petit dixième. Le no77 s’offre donc le record de la semaine et les deux meilleurs temps absolus de ces tests…

Formule 1 : Renault est-il un outsider ?

Si Valtteri Bottas a démontré une fois de plus que la Mercedes restait la voiture à battre, Max Verstappen lui a donné une belle réplique. Dans le même dixième que son rival, le Néerlandais avait monté les mêmes gommes qui lui, des C4 en l’occurrence. Derrière, la Renault no3 a tenu bon, devant un joli duo composé de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Suffisant pour faire du losange LA surprise de ces essais ? Une fois encore, il faudra attendre Melbourne -au mieux- pour avoir une confirmation de cette apparente bonne forme.

Mais avec la sixième place acquise par Esteban Ocon sur la seconde Renault, difficile de ne pas penser que le constructeur tricolore a réussi un pas en avant. Autre écurie qui va sans doute compter en début de saison, Racing Point. 7ème temps du jour, Sergio Perez confirme que sa monoplace est rapide, en plus d’être fiable. Pour l’heure, cette dernière semble un poil plus véloce que la Mclaren. Mais, là encore, prudence est mère de sûreté…

Ferarri rassure

Côté endurance c’est Charles Leclerc qui a été le plus assidu avec 181 tours couverts. Assurément, la Scuderia Ferrari a rassuré ses fans. Même s’il nous manque un chrono référence pour en faire une favorite, au même titre que Mercedes et Red Bull. Place aux temps de cette dernière journée en attendant les chronos cumulés de la semaine (publication demain) puis les chronos cumulés sur les deux jours (dimanche).

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:16.196 79

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.073 45

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.080 65

4 Charles LECLERC Ferrari+0.164 181

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.214 90

6 Esteban OCON Renault+0.237 74

7 Sergio PEREZ Racing Point+0.438 154

8 Carlos SAINZ McLaren+0.624 162

9 George RUSSELL Williams+0.675 145

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.718 160

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.841 86

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.219 115

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.299 28

14 Alexander ALBON Red Bull Racing

