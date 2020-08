Formule 1 : Bottas prolongé…pour 1 saison, fin des espoirs de Vettel

Voilà qui est acté, désormais ! Valtteri Bottas vient donc d’être prolongé d’une saison chez Mercedes. Le pilote Finlandais a obtenu, à nouveau, un contrat portant sur une seule saison. Une officialisation qui met fin aux rêves de Sebastian Vettel de rejoindre l’écurie qui domine en Formule 1. Aussi, cette annonce pourrait en précipiter une autre, du côté d’Aston Martin Racing…

« Nous sommes très heureux que Valtteri reste dans l’équipe pour au moins une saison supplémentaire. Nous voyons le Valtteri le plus fort que nous ayons jamais vu cette année, en termes de performances sur la piste, mais aussi physiquement et mentalement. Il est deuxième du championnat, a terminé la saison dernière en seconde position et joue un rôle très important dans la performance globale de notre équipe. Je suis convaincu que nous avons aujourd’hui le meilleur duo de pilotes en F1 et la signature de Valtteri est un premier pas important pour conserver cette force pour l’avenir. Valtteri est un gars simple et travailleur qui a de bonnes relations avec toute l’équipe, y compris son coéquipier, ce qui n’est pas évident lorsque les deux pilotes se battent pour le championnat. Je me réjouis de le voir continuer à mettre la barre plus haut avec nous cette année et en 2021″ a déclaré Toto Wolff dans la foulée.

Effectivement, pourquoi ne pas renouveler une équipe qui marche ? Sachant que l’arrivée d’un élément extérieur aurait pu briser cet équilibre.

The future is secured, so now I can just focus on racing. Time to do the talking on track. Thank you everyone at @MercedesAMGF1, fans, friends and family for your trust and support. Let’s go!! 👊#VB77 #F1 #BritishGP #NeverGiveUp

📸 Etherington pic.twitter.com/L3aJkhpyQJ

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 6, 2020