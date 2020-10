Formule 1 : Bottas renverse Hamilton en qualifications, Gasly encore P4

Valtteri Bottas est en pole position au Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1 à Imola devant son équipier. Comme ce matin, Pierre Gasly brille avec une 4e place.

Après une session d’essais libres intense, place aux qualifications sur le circuit d’Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne. Rappelons que Michaël Schumacher est le dernier poleman en date, le 23 avril 2006, sur ce circuit. La piste a chauffé par rapport à ce matin, ce qui devrait permettre de faire voler en éclats la référence 1’14’726 de Lewis Hamilton. Les stratégies pneumatiques sont aussi à suivre, après des plaintes liées aux pneus trop tendres ce matin. Le trafic et les limites de piste pourraient aussi poser problème sur cet étroit tracé.

Q1, trafic et tours annulés

Les premiers instants de Q1 sont immédiatement intéressants. Daniil Kvyat s’empare en effet du meilleur temps, devant son équipier. Max Verstappen vient bientôt séparer les deux AlphaTauri, en prenant le 2e rang, avant qu’Hamilton et Leclerc ne lui ravissent le record. Les écarts sont faibles et il faut attendre plusieurs tours pour voir une tendance se dégager. Hamilton et Bottas sont finalement leaders, devant Verstappen.

Mais le chrono du Finlandais, déjà gêné par du trafic, est annulé ce qui le force à ressortir. Il retrouve Daniel Ricciardo, sur une stratégie décalée. L’Australien a attendu longtemps et lance son run alors que presque tout le monde est aux stands. Il se hisse au 11e rang, puis retourne au garage. Étrange, la gomme peut encaisser plusieurs tours et s’améliore en général.

L’Australien est d’ailleurs rapidement dans la zone rouge, puisque ses adversaires reprennent la piste. Alors que Valtteri Bottas remonte 2e, Sebastian Vettel s’installe 8e. Mais rien n’est fait puisque seuls trois dixièmes séparent la 10e de la 18e place.

Au terme d’une ultime tentative, George Russell ou Esteban Ocon se sauvent pour le passage en Q2. Ce n’est pas le cas pour Romain Grosjean, 16e devant Kevin Magnussen. Le Danois s’est raté dans son dernier tour et est passé par les graviers en sortie du dernier virage. Kimi Räikkönen pouvait pour sa part prétendre à a qualification, mais a vu son tour annulé. Dommage, les deux pilotes Alfa Romeo, dont le contrat vient d’être renouvelé, sont déjà éliminés.

Verstappen se sauve de justesse en Q2

Place à la Q2 et un coup de théâtre immédiat, puisque Max Verstappen signale un problème sur sa monoplace dès les premières secondes. Le Néerlandais n’a plus de puissance et s’énerve. Il rentre aux stands à petite vitesse, alors que les Mercedes alignent les meilleurs temps. Valtteri Bottas est leader en 1’14’585, devant son équipier.

Derrière le duo, on note la 3e place de Pierre Gasly. Le Normand est en tendres, face à des Mercedes en médiums, mais ne rend que quatre dixièmes. Esteban Ocon le suit, à six dixièmes de la tête. Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Perez et Daniil Kvyat le battent cependant.

Plus loin, les Ferrari font une tentative en médiums, mais la performance ne suit pas. Charles Leclerc est 10e tandis que Sebastian Vettel occupe le 14e rang. On note un tête-à-queue pour Alex Albon à la Variante Alta. Le Thaïlandais n’était pas loin du mur, alors que son équipier est toujours bloqué au garage.

Le Néerlandais n’y reste toutefois pas longtemps et prend la piste en médiums. Il réalise le 5e temps, derrière Pierre Gasly remonté 3e et Alex Albon. Les mécaniciens Red Bull ont réalisé un excellent travail. Les éliminés de cette session sont dans l’ordre Sergio Perez, Esteban Ocon, George Russel, Sebastian Vettel et Lance Stroll.

15e pole en Formule 1 pour Valtteri Bottas

Ils sont maintenant 10 à se battre pour la pole position de ce Grand Prix d’Émilie-Romagne. Lewis Hamilton est le premier à frapper, avec un 1’13’781, trois petits centièmes devant Valtteri Bottas. Max Verstappen se classe 3e à sept dixièmes, suivi par Pierre Gasly. Alex Albon, un temps 5e, voit son temps annulé à cause, encore, des limites de piste. Le Thaïlandais laisse sa place à Charles Leclerc, avant une deuxième tentative.

Le soleil tombe lorsque les pilotes lancent un nouveau et dernier tour. Suivant Lewis Hamilton en piste, Valtteri Bottas se montre plus rapide partout. Le Finlandais gagne plus de temps dans le secteur 1, en perd moins dans la portion suivante puis conclut en 1’13’609 sur la ligne. C’est près d’un dixième plus vite qu’Hamilton, 2e.

Max Verstappen prend le 3e rang, devant Pierre Gasly encore très bon 4e. On note le top5 de Daniel Ricciardo et la 7e place de Charles Leclerc pour Ferrari. Rendez-vous demain à 13h10 pour le départ du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne.

Le classement des qualifications du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1