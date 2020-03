Formule 1 : Briatore charge Raikkonen et encense Verstappen

En Formule 1, Flavio Briatore reste un personnage, qui ne garde jamais sa langue dans sa poche, même quand personne ne lui demande rien…Et cette-fois, l’Italien s’en prend directement et violemment à Kimi Raikkonen, avant de brosser dans le sens du poil Max Verstappen.

Formule 1 : Briatore aurait préféré engager Max que Jos

« Leclerc est jeune. Il prouve déjà qu’il a une grosse paire. Je pense que si j’étais chez Ferrari, j’aurais déjà remplacé Räikkönen par Leclerc il y a deux ans, parce qu’avec Räikkönen, on ne va nulle part. On ne peut rien gagner avec lui. À l’époque, j’aurais pris le risque de recruter Leclerc. Il est vraiment, vraiment fort. » Un commentaire…tout en finesse !

Il poursuit via Beyond the Grid : « Pour moi, c’est Verstappen qui est incroyable. Ses dépassements sont fantastiques, c’est un gladiateur ». Et lorsqu’on lui demande si le fils prodigue est meilleur que son père, que Flavio a bien connu pour l’avoir engagé chez Benetton lors de son règne, Briatore n’hésite pas une seconde : « Aucun doute ! Le prénom est différent, mais le pilote est meilleur. Je le dis parfois à son père : ‘J’aurais préféré avoir ton fils dans la voiture et pas toi !’. Jos a du apprécier.

