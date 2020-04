Formule 1 : Brown envoie balader Ferrari

Alors que Ferrari menace de quitter la Formule 1, Zak Brown ne se démonte pas. Le boss de McLaren estime que la F1 peut survivre sans les Rouges.

Nous y sommes habitués, en Formule 1, quand quelque chose ne plaît pas à Ferrari, cette dernière menace de quitter la Formule 1. Dernier problème en date? Celui de l’introduction d’un potentiel nouveau plafond pour le budget capé. Ce dernier doit en effet être passé de 175 millions de dollars (environ 160 millions d’euros) à 150 millions de dollars (environ 138 millions d’euros) en raison de la crise de COVID-19.

Une idée qui ne plaît guère à Mattia Binotto. Le directeur de la Scuderia Ferrari a déclaré au Guardian qu’il ne souhaitait pas une nouvelle diminution du plafond. Sans admettre de manière brute que Ferrari pourrait quitter la F1, l’ingénieur italo-suisse a concédé que l’équipe de Maranello pourrait « déployer son ADN de la compétition ». Sous-entendu, s’engager dans d’autres championnats (on pense notamment au WEC), pour employer les salariés ne pouvant pas rentrer dans le budget F1.

Zak Brown estime en tout cas que voir Ferrari quitter la Formule 1 ne serait pas problématique pour le championnat. « Je détesterais les voir quitter la discipline », déclare-t-il ainsi à motorsport.com. « Je détesterais voir quiconque quitter la discipline, donc ce n’est clairement pas quelque chose que nous aimerions voir se produire. » Le directeur de McLaren F1 estime toutefois que la Formule 1 a de plus importants problèmes à régler :

