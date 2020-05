Formule 1 : Brown souhaite que les Top Teams offrent leur châssis aux autres

De mémoire, aucune période en Formule 1 n’avait été si prolifique en matière d’idées, depuis la création de ce championnat. C’est l’effet confinement…Aussi, après que Christian Horner ait proposé que les écuries de pointe ne vendent leurs châssis aux plus petites formations, Zak Brown, souhaite aller plus loin. Où plutôt, proposer une alternative, l’idée du team Principal de Red Bull ne lui plaisant pas, en tant que telle…

Formule 1 : Brown en quête de clarification ?

Pour Zak Brown, Président exécutif de Mclaren, il faut aller plus loin que ce que propose Horner, dont l’idée est soutenue par Ferrari, sous conditions. En effet, pour l’intéressé, afin que le « concept » soit viable, il faudrait que les écuries de pointe (Ferrari, Mercedes et Red Bull) fassent don, gratuitement, de leurs anciens châssis aux plus petites structures. Et l’homme fort de Mclaren en profite pour égratigner Racing Point, dont la nouvelle monoplace ressemble, à s’y méprendre, à la flèche d’argent de 2019 :

« Vous savez que je ne suis pas un fan des voitures des clients. Tout le monde parle de l’ADN de la Formule 1, et cela sous-entend que les gens restent les concepteurs [de leurs monoplaces]. C’est pourquoi ils ont construit la voiture de quelqu’un d’autre [faisant allusion à Racing Point voire, Haas]. Je pense que c’est quelque chose qui doit être réglé. À mon avis, il s’agit d’une solution d’urgence qui peut résoudre le problème pendant un an ou deux, mais nous serons alors de retour exactement où nous étions ».

Puis, abordant plus directement le sujet de fourniture « légale » de monoplaces clientes, Brown poursuit : « Ils ont tout ce qu’ils ont fait en recherche et développement, ils ont les pièces de rechange (…). Donnez aux clients et ne leur facturez rien« .

source