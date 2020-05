Formule 1 : Carey confirme, des circuits inédits sont sur les rangs pour 2020

Jusqu’ici, cela n’en était qu’à l’état de rumeur. Mais désormais, c’est officiel, Chase Carey venant d’intervenir à ce sujet. Effectivement, avec la défection de plusieurs pays (Australie, Monaco, France, etc.) de nouvelles destinations pourraient apparaître au calendrier de la Formule 1, lors de cette saison unique en son genre qui doit débuter dans deux mois.

Formule 1 : de la fraîcheur pour compléter

Si nous savions déjà que les candidats à l’intégration au calendrier de la F1 2020 ne manquaient pas, nous avons désormais la confirmation que l’intérêt est profond, du côté de Liberty Media. « Nous avons travaillé sans relâche depuis l’Australie et nous sommes impliqués activement avec nos promoteurs pour mettre en place un potentiel calendrier 2020. Nous avons deux défis principaux : identifier les lieux dans lesquels nous pouvons organiser une course, et déterminer comment nous acheminons tous les acteurs et leur matériel à cet endroit pour courir. Nous sommes en discussion avec tous nos promoteurs et avec des circuits qui ne sont pas actuellement au calendrier 2020, de sorte que nous explorions toutes les options ».

Il ne s’agit donc, pour l’heure, que de pourparler, pas encore parachevés sur papier. Néanmoins, l’intérêt est réel. Et parmi les pistes concernées, Algarve, Estoril, San Marin ou encore, Hockenheim ont déjà fait savoir qu’ils étaient intéressés. Pourquoi un tel intérêt alors que certains d’entre-eux avaient jeté l’éponge pour des raisons financières ? Car avec des courses organisées sans public et les primes hypothétiques qui seront versées, ces organisations pourrait réaliser un joli coup financier, justement…