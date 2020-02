Formule 1 : Carlos Sainz veut rester avec McLaren

Carlos Sainz a révélé qu’il discutait déjà d’une prolongation de contrat avec McLaren en Formule 1. L’Espagnol ne veut toutefois pas se précipiter.

Après avoir évolué chez Toro Rosso de 2015 à 2017, puis Renault en 2018, Carlos Sainz a découvert une troisième équipe en trois saisons, avec McLaren en 2019. Un partenariat qui avait initialement pour but de s’inscrire dans la durée. Et que l’Espagnol comme l’écurie de Woking souhaitent visiblement faire durer.

Carlos Sainz a en effet révélé au site de la Formule 1 qu’il avait déjà commencé à parler contrat avec l’écurie britannique. Bien qu’il souhaite évidemment prendre son temps, le saison 2020 n’ayant pas encore commencé :

Le ton est similaire du côté de la direction de McLaren. Andreas Seidl, responsable de l’équipe, est satisfait de son pilote sur tous les plans. A l’inverse de ce dernier, il souhaite toutefois clarifier la situation assez vite :

« Premièrement, nous aimerions être fixés aussi vite que possible. Spécifiquement sur ce sujet, bien qu’il n’y ait pas matière à se précipiter. Nous abordons juste 2020 et sommes satisfaits du travail de Carlos (Sainz) et Lando (Norris) et de ce que nous avons fait l’an passé. »

Derrière tout cela, Andreas Seidl vise évidemment la performance. Le directeur allemand souhaite mettre ses pilotes dans les meilleurs conditions afin de franchir les dernières marches vers le sommet de la Formule 1 :

Rappelons que Carlos Sainz a fini la saison 2019 en 6e place du championnat Pilotes. Juste devant Pierre Gasly, et Alex Albon, tous deux ayant pourtant évolué une moitié de saison chez Red Bull. En 2020, il lui faudra continuer sur cette dynamique. Tout en contrant Lando Norris, cet équipier avec qui il s’entend si bien… et qui pourrait se faire pressant.

How well do you know your McLaren colours? 🧡💙🖤

Test your knowledge with our special livery quiz. 🧠➡️ https://t.co/cn4x82inJm pic.twitter.com/9UJazhSrl8

— McLaren (@McLarenF1) February 15, 2020