Formule 1 : c’est officiel, le Français Pierre Gasly renouvelé chez Alpha Tauri

Cela n’est pas réellement une surprise, puisque Helmut Marko avait déjà confirmé, officieusement, que le pilote tricolore resterait dans les rangs du Taureau rouge, en Formule 1. Cependant, un infime doute subsistait quant à la nature de l’équipe dans laquelle il irait, entre Red Bull Racing et Alpha Tauri. Mais cette-fois c’est officiel, Pierre Gasly poursuivra sa campagne fructueuse avec la petite Scuderia, en 2021.

Pierre Gasly remet ça, à Faenza

Ce renouvellement de Pierre Gasly chez Alpha Tauri Honda signifie que, en dépit de la perte du motoriste nippon au-delà de 2021, la formation de Faenza affichera d’autres ambitions que celles de n’incarner qu’une simple équipe « Junior », destinée à tester les pilotes de la filière Red Bull. Dans le cas contraire, on imagine que le Français aurait été rapatrié au sein de l’écurie mère.

« Je suis extrêmement heureux de continuer avec la Scuderia AlphaTauri pour une autre saison. Cette année se passe très bien, et nous sommes sur la bonne voie pour connaître la saison la plus réussie de l’Histoire de l’équipe. Je pense que nous avons une relation très forte, nous avons réussi à saisir toutes les opportunités qui se sont présentées, la meilleure étant celle du Grand Prix d’Italie. Gagner ma première course de Formule 1 à Monza a été un moment très spécial pour moi, et c’était très agréable de remporter une deuxième victoire dans l’Histoire de l’écurie, j’en suis donc très fier. Je ferai mon maximum pour pousser l’équipe et je prendrai toutes mes responsabilités pour la faire avancer autant que possible. »

Reste maintenant à patienter jusqu’à la confirmation de l’identité de son coéquipier. Sachant que Daniil Kvyat ne devrait pas rester. En pole position, le jeune Tsunoda tient la corde. Mais en cas de non-obtention de sa super-licence, Alex Albon pourrait y trouver refuge, après une rétrogradation qui parait désormais inévitable.