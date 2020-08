Formule 1 : Changement de line-up pour Haas en 2021?

Alors que Haas vient de confirmer sa présence en Formule 1 jusqu’en 2025, l’équipe de Kannapolis réfléchit à changer son line-up de pilotes.

Il y a quelques jours, nous avons appris la signature des Accords Concorde par les 10 équipes de Formule 1. De quoi assurer, sous quelques conditions, leur présence dans le championnat pour les années à venir. Y compris pour l’équipe Haas, dont la présence était plus qu’incertaine.

Ceci fait a entraîné différentes réactions au sein de l’équipe, notamment du côté des pilotes. Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont admis qu’ils allaient commencer à négocier leur contrat avec l’équipe de Kannapolis.

Commence alors une véritable partie de poker menteur pour décrocher les deux volants Haas. Le directeur de l’écurie, Günther Steiner, a en effet réagi à ces déclarations… en mettant la pression à ses pilotes. « Nous étudions toutes les possibilités, nous étudions tous les pilotes et n’avons pas pris de décision, a-t-il expliqué avant le début du Grand Prix de Belgique. L’Italien souhaite également discuter avec Gene Haas avant de prendre une décision :

Hormis Romain Grosjean et Kevin Magnussen, les opportunités sont nombreuses sur le marché des pilotes. Nico Hülkenberg est d’abord le candidat le plus sérieux au baquet de celle qui devrait se nommer VF-21. Mais Sergio Pérez ou Lance Stroll figureraient sans doute sur la short-list de l’équipe de Kannapolis, si l’un d’entre eux venait à être remplacé par Sebastian Vettel.

Parmi les rookies, on trouve Mick Schumacher, qui pourrait être propulsé en Formule 1 par Ferrari, qui le soutient. Haas pourrait également compter sur ses pilotes de réserve, Louis Delétraz et Pietro Fittipaldi.

À voir quelle voie Haas décidera de suivre. En attendant, la formation de Gene Haas vit un cauchemar à Spa-Francorchamps, après un début de week-end marqué par les ennuis mécaniques. Il faudra redresser la barre et prendre un maximum de données dès aujourd’hui pour les qualifications. Ceci malgré une monoplace rétive et sans évolution.

