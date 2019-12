Formule 1: Charles Leclerc pour 5 ans chez Ferrari

Charles Leclerc prolonge jusqu’en 2024 avec Ferrari. La Scuderia vient d’officialiser le Monégasque pour cinq saisons supplémentaires.

C’est officiel, Charles Leclerc portera une combinaison rouge pour les cinq années à venir. Ferrari vient d’officialiser l’extension de contrat du pilote de Monaco. Moins de trois ans après son arrivée en Formule 1, le n°16 est certain de piloter pour le Cheval Cabré jusque 2024. De quoi le ravir:

Si Ferrari n’a pas lutté pour le titre, 2019 a été une belle année pour Charles Leclerc, auteur de deux victoires, et sept pole positions. Un talent en pleine explosion que Mattia Binotto, le team principal des rouges, se réjouit de garder dans son camp:

4e du championnat 2019, 24 points devant son équipier, Charles Leclerc doit désormais confirmer son potentiel. Totalement soutenu par son écurie, 2020 sera-t-elle l’année de la révélation? Un autre baquet reste en tout cas à disputer, celui de Sebastian Vettel. Si l’Allemand s’accroche, la confiance et le talent de son équipier pourraient l’envoyer à la retraite. Si tel était le cas, Max Verstappen pourrait, peut-être, rejoindre Charles Leclerc. Le tout reformant un nouveau duo explosif.

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 23, 2019