Formule 1 : Charles Leclerc remporte le GP d’Australie virtuel, sans concurrence

Si Charles Leclerc avait déjà démontré être capable de dominer un véritable Grand-Prix, en Formule 1, il semblerait que le Monégasque dispose du même potentiel lors de compétitions virtuelles…Dimanche dernier, après s’être élancé en pole position (après la disqualification du plus véloce sur la piste, ) le pilote Ferrari a dominé la course pour remporter le GP d’Australie 2020 virtuel.

Melbourne : Charles Leclerc de bout en bout

Si Lundgaard (Renault) semblait être le plus véloce à Melbourne, ce dernier a multiplié les erreurs, en qualifications (accrochage avec Vandoorne) et en course (vitesse excessive dans la pit-lane), s’interdisant de gagner le Grand-Prix d’Australie virtuel. Charles Leclerc n’en demandait pas temps et s’imposait avec autorité, après un cavalier seul. Malgré tout, le losange parvenait à terminer sur le deuxième marche du podium, devant un autre pilote de Formule 1 en activité, George Russell (Williams). Aux avant-postes pendant tout le week-end, l’Anglais n’a pas démérité, bien qu’un cran en-dessous de la Ferrari.

Well… the #VirtualGP got off to a chaotic start! 😅 Don’t miss the climax of this thrilling race – tune in below!#RaceAtHome #F1Esports — Formula 1 (@F1) April 5, 2020

Les (vrais) pilotes de F1 s’en sortent bien

Au pied du podium, jolis débuts d’Arthur Leclerc, Monsieur « frère », lui aussi sur Ferrari. Après s’être battu pour le podium un long moment, le francophone s’est finalement incliné face à la Williams. 4ème, il devance Antonio Govinazzi et son Alfa Romeo, beaux débuts en eSport pour le transalpin. En revanche, la première Mercedes ne termine que 6ème, dans les mains virtuelles de Stoffel Vandoorne, qui achève l’épreuve devant Louis Deletraz (Haas), Alex Albon (Red Bull), Jimmi Broadbent et Nicholas Latifi.

A noter par ailleurs, les beaux débuts de Jenson Button (Mclaren) qui termine 11ème pour sa première course alors que son coéquipier, Lando Norris, a à nouveau été déconnecté…Par contre, deux autres Britanniques se sont battus dans la douleur à savoir, Johnny Herbert et Anthony Davidson, tous deux assez loin du compte niveau chronos.