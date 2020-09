Formule 1 – Charles Leclerc s’attend à pire à Monza, pour Ferrari

Dire que Ferrari traverse une crise n’est certainement pas excessif, par les temps qui courent. En dépit d’une forme de déni de le part de Mattia Binotto. D’ailleurs, pour trouver trace d’un début de saison aussi catastrophique, il faut remonter loin, dans les années 90 (91, 92 notamment). Sachant que l’an passé, la Scuderia avait tout de même gagné quelques courses. Avec Charles Leclerc en particulier.

Ferrari : Leclerc voit un possible mieux au Mugello

Et bien, malheureusement, la situation pourrait perdurer encore un moment. Comme semble d’ailleurs le penser Charles Leclerc, après sa course calvaire au Grand-Prix de Belgique de Formule 1 2020. En effet, selon le Monégasque, cela pourrait être encore pire à Monza, dans quelques jours. Un circuit faisant la part belle aux fortes vitesses de pointe, chose qui manque cruellement au bloc italien, cette année.

« Ce n’est pas facile, mais après c’est aussi mon job maintenant de retourner voir l’équipe, d’essayer de les motiver, parce que très honnêtement ce n’est pas facile, bien sûr pour nous les pilotes, les gens qui nous suivent, mais aussi pour tout le team qui travaille vraiment très dur pour revenir là où on voudrait être, donc voilà, il va falloir bosser dur pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Malheureusement, je pense qu’à Monza ce sera pareil ou pire, et ça n’est pas bon signe. Mais bon, j’espère qu’à partir du Mugello on pourra revoir un peu la lumière du jour et que ça ira mieux pour nous. »

Une éclaircie au Mugello ? C’est l’espoir de Charles Leclerc mais aussi, des tifosis. Cruelle ironie du sort, c’est à l’occasion de l’une des plus mauvaises saisons de l’histoire de Ferrari que les supporters italiens auront la chance d’assister à trois courses sur leurs terres (Monza, Mugello, Imola)…