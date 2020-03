Formule 1 : chez Ferrari, Binotto pense déjà à 2021

Si Ferrari et plus particulièrement, Mattia Binotto affiche une attitude plutôt pessimiste depuis le début des essais hivernaux, nombre d’observateurs y voyaient une tentative maladroite de bluff. Et pourtant, avec ces derniers propos, relayés chez Autosport, on commence à se demander si la nouvelle monoplace de la Scuderia ne traîne pas un « loup »…

La Scuderia Ferrari dans le doute ?

L’écurie Ferrari s’attend elle à une saison compliquée, en Formule 1, face à Mercedes voire, Red Bull ? C’est la question qu’il est bon de se poser, au regard des propos de Mattia Binotto, qui ne parait pas y croire plus que cela. Aussi, l’Italien a évoqué la possibilité de se concentrer rapidement sur la monoplace de 2021, dans le cas ou l’écart avec la tête ne serait pas comblé rapidement. 2021, une année particulièrement cruciales qui marquera l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement, qu’il faudra aborder dans les meilleures conditions…

« Je pense que c’est un compromis que nous devons trouver. Je pense que nous sommes très tôt dans la saison, et vous ne pouvez pas compromettre toute la saison elle-même. Donc, au début de la saison, nous continurons certainement à pousser 2020 autant que possible, car il est temps pour nous de comprendre la voiture et ses faiblesses« .

« Et j’espère que ce sont des choses que nous pourrons aborder dès que possible. Si je vois après quelques courses que l’écart est trop grand, alors c’est peut-être une considération que nous prendre en compte. Mais c’est un stade précoce en ce moment. Je pense que ce ne n’était que quelques jours de tests [les essais de Barcelone]. Je pense qu’il y a des choses que nous pouvons aborder sur la voiture, je l’espère très bientôt. Donc pour le moment, nous devrions garder notre plan tel qu’il était pour 2020/2021« .

Difficile de se sentir rassuré après de tels propos. A moins, encore une fois, que Binotto ne bluffe pour « endormir » ses concurrents. Mais là, cette piste semble perdre en crédibilité, à environ dix jours du Grand-Prix d’Australie de Formule 1 2020. Verdict à Melbourne.

source