Formule 1 : comme Ferrari, Mercedes pense à d’autres catégories

Le problème auquel est confronté Mercedes, dans la foulée de la validation du nouveau plafond budgétaire, est le même que celui connu par les autres équipes engagées en Formule 1. Alors, ce n’est pas une surprise de lire les propos d’un Toto Wolff suivre l’idée de Ferrari à savoir, s’engager dans d’autres disciplines -en plus de la F1- afin de ne pas licencier son personnel.

Mercedes ne donne pas d’indice mais y pense

Mercedes aussi, va devoir replacer certains de ses employés actuellement embauchés dans l’écurie de Formule 1. Une conséquence directe de l’abaissement du plafond budgétaire, supposé aider les petites structures à se rapprocher de la tête. Alors pour la firme allemande le fait de s’engager dans d’autres catégories aurait du sens. Bien que Toto Wolff ne cite rien de précis (contrairement à la Scuderia, qui parle Indycar) :

« Tout d’abord, nous vivons dans une réalité financière très différente de celle qui prévalait avant le COVID. Nous avons accepté un plafond budgétaire plus bas et il est indispensable que les franchises de F1 qui réussissent gagnent de l’argent au lieu d’en perdre. Pour nous, c’est aussi un moyen de nous assurer que Daimler puisse non seulement apprécier les avantages sportifs et marketing de la plateforme, mais aussi de la rendre aussi neutre que possible en termes de coûts. Et je crois que c’est la raison pour laquelle nous devons soutenir un tel plafond de dépenses. »

« Pour nous, il s’agit de réajuster, de changer notre façon de faire et de déployer du personnel dans de nouveaux domaines. Nous avons un département très solide qui s’appelle Mercedes Benz Applied Science, où nous travaillons pour des clients haute performance, et déployons nos services. Et qui sait ? Peut-être que nous allons nous pencher sur d’autres catégories afin de conserver cette ressource, et de garder les ressources humaines et la propriété intellectuelle au sein de Mercedes. »

source : motorsport