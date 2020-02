Formule 1 : Comment suivre le lancement de la McLaren 2020?

La 13 février, McLaren va dévoiler sa Formule 1 pour la saison 2020, la MCL35. Voici tous les moyens de suivre cet évènement en direct.

La saison 2020 de Formule 1 approche. Dès la semaine prochaine, les équipes poseront en effet leurs valises sur le circuit de Barcelone. Pour une première session d’essais pré-saison, du 19 au 21 février. Avant une deuxième salve, du 26 au 28, toujours sur le circuit catalan.

McLaren présentera sa Formule 1 en direct gratuitement

En attendant cela, les équipes doivent d’abord révéler les voitures qu’elles utiliseront pour la saison. Si le calendrier prévu a été un peu chamboulé, Haas et Mercedes décidant déjà de faire bande à part, McLaren devrait pour sa part respecter son engagement. Et présenter sa future MCL35 le 13 février, à partir de 14h30 en France (13h30 GMT).

Et ce levé de voile, McLaren va le faire suivre en direct et gratuitement. La Formule 1 de la saison 2020 de Woking vous apparaîtra en live, sur les réseaux sociaux de l’équipe. Citons ainsi YouTube et Facebook et le site officiel de la marque, mclaren.com

La firme britannique donne donc rendez-vous le 13 février à 13h30 heure GMT, soit 14h30 en France. Et vous averti également de ne surtout pas être en retard. Avec McLaren, tout va très vite. Le rideau se lèvera sur la MCL35 moins de 10 minutes après le début du live stream. Si l’on s’en tient en tout cas aux annonces de l’équipe…

Du contenu pré-lancement et toute la saison sur les réseaux sociaux de l’équipe

Dans la même veine, McLaren proposera également du contenu avant et après la présentation de sa monoplace. L’équipe redirige de nouveau vers YouTube, Instagram ou Twitter mais aussi son application pour des vidéos avant la présentation. De même après, quant à la saison 2020 de Formule 1 à venir.

Rappelons que le line-up de pilotes de McLaren n’évolue pas cette saison. Puisque le Britannique Lando Norris et l’Espagnol Carlos Sainz prendront le volant des deux monoplaces. La saison 2020 de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars en Australie.