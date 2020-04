Formule 1 : coup de rétro sur Jochen Rindt, 1970

Pour cette nouvelle chronique, le Mag Sport Auto se souvient de Jochen Rindt Champion du Monde 1970, un demi-siècle après sa disparition.

1970 La tragédie finale d’une année noire…

Un an plus tôt, c’était le bleu de France qui illuminait le ciel de la Formule 1 : pour la première fois, depuis la création du Championnat du Monde en 1950, une firme française était sacrée championne du monde des constructeurs : Matra avec au volant de sa fameuse MS80 , Jackie Stewart dont c’est le tout premier titre.

En 1970, c’est le grand chamboulement, Ken Tyrrell décide de délaisser les Matra car il ne croit qu’au Ford-Cosworth DFV et Matra veut imposer le moteur maison. Aussi décide-t-il d’acheter des châssis March avant de construire le sien sous la direction de Derek Gardner.

Depuis 1968, les publicités sont autorisées sur les voitures, aussi Lotus arbore dorénavant les couleurs rouges et or de Gold Leaf, et BRM aux couleurs d’une firme de parfumerie Yardley.

Lotus avait chargé son ingénieur maison Maurice Philippe de concevoir une toute nouvelle Formule 1 afin de remplacer la vieillissante 49 apparue en 1967 qui avait à cette époque remporté sa première course dès sa toute première apparition à Zandvoort avant de s’adjuger le titre constructeur et pilote l’année suivante avec Graham Hill. 1968, fut néanmoins une année terrible pour Colin Chapman, il venait en effet de perdre son pilote fétiche Jim Clark à Hockenheim, la relation entre les deux hommes dépassaient largement le cadre strictement professionnel.

Jochen Rindt, pilote autrichien de 26 ans est incontestablement une des stars en devenir de la Formule 1. Né en Allemagne en 1942 d’un père allemand et d’une mère autrichienne, Jochen Rindt perd ses parents quinze mois plus tard lors d’un bombardement allié. Recueilli par ses grands-parents maternels, il grandit à Graz, en Autriche. Bénéficiant d’un large héritage, il pratique la course automobile avec son ami Helmut Marko.

Une montée en puissance progressive…

Après quelques courses en Formule Junior, il acquiert une Brabham Formule 2, participe aux 1000 kms du Nürburgring sur Ferrari 250 LM, et fait officiellement ses débuts en Formule 1 à l’issue de la saison 1964.

Pilote officiel Cooper, 1965 est une saison difficile mais Cooper obtient en 1966 le moteur Maserati, et cela se voit au niveau des résultats : Rindt termine le Championnat du monde à la troisième place, avec un podium signé à Spa. En 1967, Cooper est écrasée par la concurrence, en effet les Brabham –Repco de Denny Hulme et Jack Brabham, et les Lotus 49 équipé à la mi saison du révolutionnaire Ford DFV imaginé par Keith Duckworth et Mike Costin (Cost-Worth) vont totalement éclipser les Cooper-Maserati, ce qui entraînera un conflit puis une mise à pied de Rindt par son directeur sportif Roy Salvadori.

En 1968, Rindt a tous les atouts en main pour réussir la saison parfaite. Il pilote la Brabham-Repco championne du monde , titrée la saison précédente par Denny Hulme. Hélas pour Rindt, le plateau s’est considérablement rempli de châssis équipé du Ford DFV, cette fois le moteur Repco de base Oldsmobile est clairement dépassé. Aussi Jochen Rindt décide de répondre à l’appel de Colin Chapman afin de remplacer Jackie Oliver l’année suivante.

Frayeur, gloire puis tragédie…

Chez Lotus, la rapidité des voitures se conquiert souvent au détriment de la fiabilité et de la solidité des machines, Colin Chapman, le concepteur des Lotus a même créé l’adage « light is right » philosophie des modèles de route comme de compétition.

Victime tout au long de la saison d’une impressionnante série de casses mécaniques, Rindt évite le pire de justesse au Grand Prix d’Espagne où il est victime d’une rupture de son aileron arrière (les ailerons mobiles balbutiants à cette époque ne plaisaient pas du tout à la Commission Sportive Internationale qui finira par les bannir au profit d’ailerons fixes) au passage d’une bosse. Or Graham Hill fut victime d’un bris identique 11 tours auparavant ! Il ne doit qu’à la présence d’une double rangée de rails de sécurité d’avoir la vie sauve. Blessé au visage, il doit observer plusieurs semaines de repos et faire l’impasse sur le Grand Prix de Monaco.

Après cet accident, Jochen Rindt adresse une lettre à Colin Chapman que nous reproduisons ici :

Le 9 mai 1969 Cher Colin, Je reviens de Genève et j’aurai une deuxième opinion sur l’état de ma tête demain. Personnellement, je me sens très faible et malade. Je dois encore m’allonger durant presque toute la journée. Quand j’aurai vu le nouveau docteur et entendu son verdict, nous prendrons une décision quant à Monaco et Indy. J’ai mis la main sur cette incroyable photo qui explique la raison de l’accident. Je n’aurais jamais cru m’envoler aussi haut. Robin Herd a semble-t-il vu l’aileron s’envoler, mais il n’a pas pu voir l’accident, car il est survenu plus loin dans le virage. Mais parlons de la situation, Colin. Je cours en F1 depuis maintenant 5 ans et je n’ai commis qu’une erreur (en harponnant Chris Amon à Clermont-Ferrand NDLR) et j’ai eu un accident, à Zandvoort, suite à un bris de sélecteur de vitesses. À part cela, je suis toujours parvenu à éviter les ennuis. Mais tout cela a rapidement changé quand j’ai rejoint votre équipe : Levin, les triangles de suspension en F2 à l’Eifel et maintenant Barcelone. Honnêtement, vos voitures sont tellement rapides qu’elles seraient toujours compétitives même avec quelques livres en plus afin de solidifier les pièces les plus fragiles. De plus, je crois que vous devriez passer un peu plus de temps à vérifier ce que font vos employés. Je suis convaincu que les triangles de suspension de la F2 auraient été différents. Réfléchissez bien à ma suggestion. Je ne peux conduire qu’une voiture en laquelle j’ai confiance. Et je sens que je suis sur le point de perdre toute confiance. Meilleures salutations. »

Jochen Rindt remporte la première victoire de sa carrière en Formule 1 en fin de saison à Watkins Glen et se classe quatrième du championnat, loin de son rival et ami Jackie Stewart sur la Matra MS80 à moteur Ford. Stewart s’adjuge le titre pilote, Matra le titre constructeur.

Matra, Ken Tyrrell et Jackie Stewart séparés, Rindt est clairement le favori de la saison 1970. Il doit cependant patienter jusqu’à Monaco pour remporter sa première victoire , suite à une faute dans le tout dernier virage. A Zandvoordt Lotus présente enfin sa toute nouvelle monoplace afin de remplacer la 49 vieille de trois saisons et demi. Le résultat est là : quatre victoires consécutives, néanmoins les relations entre Jochen Rindt et Colin Chapman se sont largement détériorées. Le premier reprochant au second le peu de cas qu’il fait de la sécurité de ses pilotes et de ses monoplaces. Meurtri par les décès de Piers Courage et de son ancien coéquipier Bruce McLaren, Rindt s’en émeut auprès de son épouse Nina, qui se dispute de plus en plus fréquemment avec Colin Chapman. On y trouve d’ailleurs l’origine de la séparation entre les deux entités « Team Lotus » et « Lotus Cars ». Colin Chapman avait en effet scindé en deux sa société Lotus afin que juridiquement « Lotus Cars » se trouve à l’abri de démêlés avec le pouvoir sportif voire plus, en cas de gros problèmes avec l’équipe de course. Conséquence qui se présentera bien des années plus tard : quatre « Lotus » engagées lors de la saison 2011 : « Team Lotus » de Tony Fernandes et « Lotus Renault Grand Prix », avec un procès aussi retentissant qu’absurde à la clef ! Group Lotus PLC récupèrera la totalité des droits sur le nom « Lotus » en 2012, « Team Lotus » devenant « Caterham F1 Team », la saison suivante.

Jochen Rindt promet à sa femme Nina de quitter les Grand Prix à l’issue de son titre mondial. Rindt aborde le Grand Prix d’Italie, première des quatre dernières manches restantes à disputer avec l’ambition de creuser un écart suffisant sur ses adversaires. Lors des essais, il est distancé par Jacky Ickx qui est encore en course pour l’obtention du titre mondial, dont la Ferrari se montre beaucoup plus véloce. Colin Chapman tente alors une option aérodynamique radicale en supprimant l’aileron arrière ainsi que les flaps à l’avant dans le but d’obtenir une vitesse de pointe plus élevée au détriment de l’appui. Rindt perd alors le contrôle de sa Lotus 72 dans cette configuration aux essais libres du 5 septembre. Un peu avant d’aborder la « Parabolique », la monoplace se déhanche puis se déporte sur la gauche, percute le rail de sécurité et échoue dans le sable après une série de tête-à-queue. L’avant de la monoplace est arrachée, laissant voir les jambes de Rindt, inanimé et grièvement blessé au cou ; son décès est officialisé à 16h35, une heure après l’accident. Si la cause de l’accident n’a pu être formellement établie, la thèse qui s’est imposée est celle d’une défaillance du système de freinage : demi-arbre reliant une roue à son frein à l’intérieur du châssis, à droite.

Denny Hulme qui a assisté à l’accident y apporta son témoignage : « Jochen venait de se faire aspirer dans mon sillage, et sa Lotus, m’avait dépassé avant d’aborder le freinage pour la parabolique, elle était juste devant moi. Dans le freinage, je la vis soudain zigzaguer, et Jochen essaya de son mieux de la garder sur la bonne ligne sans y parvenir. Soudain la Lotus décrocha brutalement vers la gauche, alla heurter le rail qui borde la ligne droite à cet endroit et disparut dans un nuage de poussière.

Pour devenir Champion du Monde 1970, Jacky Ickx devait absolument remporter les Grand Prix des Etats Unis et du Mexique. En terminant seulement quatrième à Watkins Glen, le pilote Belge abandonnait le titre à Jochen Rindt qui devint Champion du Monde à titre posthume.