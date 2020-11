Formule 1 – course : 7e titre pour Hamilton, P1 sur la patinoire turque

GP de Turquie F1, Istanbul – Après une course terriblement palpitante ayant vu les Racing Point dominer la première partie de course, Lewis Hamilton s’est finalement imposé. Avec un tour sur son coéquipier…Le voilà, désormais, l’égal de Michael Schumacher, avec 7 titres de champion du monde de Formule 1. Beau podium aujourd’hui puisque derrière l’Anglais, Perez signe un petit exploit devant un Vettel des grands jours, pour la première fois sur la « boite » cette année.

Formule 1, Turquie : trois incidents avant le départ

Après l’une des plus grosses surprises de ces dernières années en qualification, dans le championnat du monde de Formule 1, à quoi pouvons-nous nous attendre, en course ? Difficile à dire. Une chose est sûre, les Racing Point sont bien positionnées sur la grille pour jouer les trouble-fête. Néanmoins, l’enjeu principal du Grand-Prix de Turquie se situera dans le garage Mercedes. En effet, Lewis Hamilton pourrait coiffer sa septième couronne d’ici moins de deux heures, à Istanbul.

Côté conditions de piste, les monoplaces s’élanceront assurément sur un sol très mouillé. La garantie d’un spectacle inhabituel. Avant le départ, trois faits à noter. Tout d’abord, la pénalité de Pierre Gasly, qui partira dernier aujourd’hui, pour un changement de moteur après le parc fermé. Ensuite, Giovinzzi est parti à la faute pendant son tour de formation, entraînant la casse de son aileron avant. Enfin, Russell est entré en contact avec le mur, dans le voie des stands. Les deux Williams partiront d’ailleurs de la pit-lane. Mais en gommes intermédiaires. Un coup de poker, peut-être…

Grand-Prix de Turquie : c’est parti !

Il est 11H10 en France et les pilotes viennent de boucler leur tour de mise en grille. L’extinction des feux aura lieu dans quelques secondes. Et c’est parti ! En pole position, Lance Stroll prend un très bon départ alors que Verstappen se loupe ! Une Renault (Ocon) en tête à queue, avec Bottas ! Quel départ ! Stroll devant Perez et, déjà, Hamilton ! Magnussen 8ème ! Vettel 4ème ! Il est en feu, l’Allemand. Stroll s’échappe. Hamilton dehors ! Et se fait passer par Vettel puis Verstappen. Albon en profite aussi.

Stroll écrase la concurrence, en tête

Ricciardo est 7ème, devant Raikkonen, Sainz, Magnussen, Giovinazzi, Kvyat et Gasly. Grosjean est seizième. Ocon dans les stands. Lance compte déjà 4 secondes d’avance sur Sergio et près de dix sur Vettel !! En se rapprochant de la Ferrari, Max manque de se sortir. Meilleur tour en course pour Stroll, quelle démonstration du Canadien. Troisième, Vettel dispose de 14 secondes de retard, après 4 tours. C’est fou…Superbe début de course, aussi, de Kevin Magnussen, qui tient sa dixième place à la régulière, avec 5 secondes d’avance sur son poursuivant, Giovinazzi.

Charles Leclerc passe en intermédiaires

5ème tour, Carlos déborde Kimi, pour le gain de la 8ème place. Le Finlandais s’était loupé. Meilleur tour de Perez, qui remonte un peu sur le leader. Alors que Norris part au large et se voit menacé par Bottas, seulement 16ème. A ce stade de la course, Hamilton, 6ème, est champion du monde de Formule 1. Perez mais aussi, Vettel, semblent revenir lentement sur la Racing Point de tête. Leclerc dans les stands ! A la fin du 6ème tour. Il chausse des intermédiaires.

Formule 1 : le leader aux stands

Devant, Alex Albon remonte sur le duo Vettel-Verstappen. Bottas rentre également dans la pit-lane, pneus intermédiaires aussi. Sebastian opte pour la même stratégie et laisse donc la Red Bull prendre la troisième place. Meilleur tour pour Albon et Hamilton change de pneus à son tour. Tout comme Magnussen. Et Raikkonen ! Les deux gommes repartent 11e et 12e, ce qui signifie que le Danois à passé le Finlandais. Stroll dans son box ! Perez est le nouveau leader. Et Verstappen prend la seconde place, avec le meilleur tour en course.

Sergio en intermédiaires, Max aux commandes. Arrêt un peu long pour la Racing Point. Ricciardo passe lui aussi en gommes fraîches. Meilleur tour pour Hamilton. Belle bataille pour la 9ème place entre Kevin, Kimi et Charles. Lewis revient sur Sebastian très rapidement. Verstappen dans la voie des stands, mais l’arrêt est trop long. Il repart derrière Perez mais devant Vettel. Albon leader. Beau groupe en formation avec Perez, Verstappen, Vettel et Hamilton.

12ème tour, Lance Stroll à nouveau leader

Alex passe dans les stands, offrant la tête à Lance. Raikkonen sort des points, sans doute une erreur, laissant Leclerc 10ème. Puis 9ème, après dépassement de Magnussen. Drapeau jaune, Giovinazzi est à l’arrêt. Voiture de sécurité virtuelle. A ce stade de la course c’est à dire, après 14 tours, Stroll mène devant Perez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Magnussen.

C’est reparti ! Les Red Bull sont rapides, Verstappen est revenu sur Perez alors qu’Albon se défait coup sur coup d’Hamilton puis Vettel. Max tente sur Sergio mais il part en tête à queue !! Albon le repasse et le Néerlandais rentre pour changer des gommes. Albon est troisième. Pour sa part, Stroll compte dix secondes d’avance sur son coéquipier. Va-t-il succéder à Jacques Villeneuve (1997) ? Néanmoins, il perd subitement 3 secondes. Une petite erreur ? De son côté, Lewis ne parvient pas à déborder Sebastian.

21ème boucle, Leclerc meilleur tour. 9ème de la course, il peut encore revenir sur Sainz et Verstappen, qui est 8ème. Et il y a une enquête sur le Néerlandais. Tandis que Bottas est au ralenti. Un tête à queue…Sixième, Ricciardo voit revenir Carlos et Max. Pendant que Kevin tient bon au 10ème rang, un petit exploit, mine de rien. Devant, Lance ne compte plus que 4 secondes d’avance sur son coéquipier. Alors que ce dernier est maintenant talonné par la Red Bull no2.

Formule 1 : Vettel de retour vers l’avant !

Record du tour pour la Ferrari no5, qui lâche rapidement la Mercedes no44. 4 secondes entre les deux monoplaces, désormais. Seb fait sans doute sa plus belle course de la saison…Il peut même revenir sur la tête, ce qu’il semble réaliser en ce moment ! Russel se fait passer par Norris, qui revient vite sur K-Mag. 28ème tour, Norris passe finalement son rival, la Mclaren est 10ème. La Haas perd beaucoup de rythme, subitement. Arrêt à venir ?

Les 5 premiers se regroupent

Devant, Vettel est revenu très près du trio de tête. Hamilton remonte aussi. Albon est à l’arrêt. Tout comme les Racing Point d’ailleurs. Leclerc revient sur Verstappen. Personne ne veut changer de gommes car le choix des slicks commence à se poser. Le DRS est d’ailleurs autorisé, dans le 30ème tour. Les 5 premiers se tiennent maintenant en 8 secondes. Ils peuvent tous gagner, à ce stade de la course. C’est Charles qui rentre en premier dans la pit-lane, pour chausser des intermédiaires.

12ème, Russell n’a toujours pas changé de gommes. 33ème tour, Sainz s’occupe du cas de Ricciardo ! Pas bon dans l’optique du championnat, pour le losange. Daniel passe aux stands, des intermédiaires également. Sainz est P6 suivi de Verstappen, Leclerc, Ricciardo et Norris. Plus que deux secondes entre Stroll et Perez, Vettel aux stands mais Ferrari manque son arrêt ! Décidément…Albon en tête à queue. Hamilton prend la troisième place.

Nouvel arrête pour le leader, Hamilton P1

Russell puis Gasly changent de pneus aussi. Alex dans le stand Red Bull. Il retrouve la piste au 6ème rang. Lewis est désormais à moins de 4 secondes de la première place. Magnussen passe en intermédiaires. Abandon de Kevin Magnussen. Une roue mal fixée. Haas avait une chance de marquer des points mais une fois de plus…Stroll dans son box. Perez aux commandes. Et Hamilton dans son sillage !

L’Anglais attaque et passe le Mexicain ! Verstappen est 3e devant Stroll, Vettel, Albon, Leclerc, Sainz, Ricciardo et Norris. Ocon est onzième. Meilleur tour de Norris. Nouveau dépassement, de Vettel sur Stroll mais le Canadien repasse, avant de partir au large…Leclerc prend la 5ème place dans la manoeuvre, après avoir passé Albon. La Scuderia est dans la course au podium !

Aux commandes, Hamilton dispose déjà de 5 secondes d’avance. Tandis que Leclerc met la pression sur son coéquipier. Bottas à la faute. Charles passe Sebastian dans le 41ème tour. Le Monégasque est P4. Drapeau jaune dans les secteurs 2 et 3. Stroll n’est plus que 7ème, il paye le prix de sa stratégie. Accrochage entre Grosjean et Latifi, d’où les drapeaux jaunes. Attention, certaines équipes prévoient encore un peu de pluie. Pendant que Lance glisse au 8ème rang, après avoir craqué face à Carlos Sainz.

Terrible pour Valtteri, qui va prendre un tour face à Lewis…Drapeau bleu pour le vice-champion du monde à venir. Autre bataille en vue, celle opposant Verstappen, 3ème, à Leclerc, visiblement plus véloce. Et la Ferrari passe avec une facilité déconcertante ! La Red Bull dans son box. Des slicks ? Russell s’arrête aussi. Intermédiaires pour le Néerlandais. Restent 14 tours dans ce Grand-Prix de Formule 1 de Turquie.

Bottas à un tour d’Hamilton…

Le leader compte maintenant 16 secondes d’avance sur Perez et 28 sur Leclerc. Carlos Sainz s’offre la 5ème place, en se débarrassant d’Alex Albon. Et l’Espagnol signe le meilleur tour en course ! Voilà qui est fait, le no44 prend un tour au no77. Max signe maintenant le meilleur temps et il revient fort sur son coéquipier. Toujours personne pour oser les pneus lisses. Valtteri change de pneumatiques, intermédiaires à nouveau. Pour Perez, le podium est loin d’être acquis. Car les Ferrari reviennent rapidement sur la Racing Point.

Plus loin, Norris recolle à Ricciardo. Tandis que Grosjean s’est sorti. Lando attaque Daniel, qui part en tête à queue…Le résultat de cette course va faire très mal à Renault, qui pourrait perdre deux places au classement des constructeurs. Petite erreur de Charles Leclerc, qui sort au large et perd quelques secondes. Et tête à queue de Verstappen, surpris par le tête à queue de Raikkonen !

53ème tour, d’importantes précipitations sont attendues de façon imminente. Alors que Romain Grosjean abandonne. Regroupement à venir entre Vettel et Sainz, pour le gain de la 4ème place. Verstappen remonte aussi, après avoir repris le meilleur sur son coéquipier. Très rapide, Lando Norris revient sur le poleman. Trois tours à couvrir, sur ce tracé d’Istanbul.

Lewis Hamilton rejoint Michael Schumacher au panthéon de la Formule 1 !

Alors qu’on se prépare dans le box Mercedes, pour anticiper une éventuelle averse. Stroll dans le décor, Norris prend la 8ème place.

Victoire de Lewis Hamilton en Turquie, le voilà 7 fois champion du monde de Formule 1, à égalité avec Michael Schumacher. Perez égale son meilleur résultat dans la catégorie reine, en finissant deuxième, devant la Ferrari de Vettel, 3ème sur le fil après une erreur de son coéquipier !