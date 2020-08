Formule 1 – course : Verstappen piège des Mercedes en souffrance avec leurs pneus

F1, Silverstone, la course – Pour la première fois de la saison, les Mercedes ne se sont pas imposées, en Formule 1 ! En effet, en partant en pneus durs et en profitant d’une Red Bull Honda plus douce avec ses gommes, Max Verstappen s’est offert sa première victoire en 2020. L’occasion, aussi, de se replacer dans la course au titre.

Grand-Prix du 70ème anniversaire de Formule 1 : le départ

C’est, comme prévu par les bulletins météorologiques, sur une piste sèche que l’ensemble des pilotes prennent place, à Silverstone. Avec, une nouvelle fois, les Mercedes en première ligne. Néanmoins, avec Hülkenberg 3ème et Ricciardo 5ème, les deux hommes encadrant Verstappen, le départ pourrait être très intéressant. Après le tour de préparation, les monoplaces se positionnent enfin sur la grille de ce Grand-Prix du 70ème anniversaire.

Le feux rouges s’éteignent, passent au vert et le départ est donné ! L’auteur de la pole position réussit son envol et conserve la tête alors que Verstappen déborde Hulk. Alors que Lewis attaque d’entrée Valtteri ! De son côté, Norris prend la 8e place en passant Albon. Gasly reste P7. Pour sa part, Leclerc a perdu des places, il est 10ème alors que Vettel est dernier ! Incroyable départ de Magnussen, déjà 13ème. Grosjean est P16, Ocon P12.

Tour 5 : Verstappen, en durs, revient sur les Mercedes

Le classement est le suivant après 3 tours, Bottas, Hamilton, Verstappen, Hulk, Stroll, Ricciardo, Gasly, Norris, Albon, Leclerc, Sainz. A l’avant, après 6 tours, Bottas dispose d’1,5s d’avance sur son coéquipier. Et le Finlandais aurait déjà des problèmes, avec ses gommes. Bluff ? Toujours est-il qu’en pneus durs, Verstappen revient progressivement. Une stratégie audacieuse qui sera peut-être payante, pour Red Bull. Alors qu’Albon est déjà aux stands, pour chausser les durs.

Au 4ème rang, Hülkenberg compte 6 secondes de retard sur le Néerlandais mais 2,2s d’avance sur son coéquipier, déjà dominé, par un pilote en mal de roulage, aussi véloce soit-il…Gasly entre également changer de pneus, comme Giovinazzi. Ce sera deux arrêts pour ces pilotes, au minimum. 9 tours ont déjà été couverts. Russell dans son box. Magnussen passe à son tour dans la voie des stands, comme Latifi d’ailleurs. Côté Mercedes, les pneus sont en surchauffe. Et Max est maintenant dans le sillage de Lewis. Nous sommes dans le 12ème tour.

Les Mercedes changent de gommes, Verstappen en tête

Du coup, Hülkenberg a repris un peu de temps aux flèches d’argent. Bottas dans la pit-lane ! Et le rôle de Lewis sera donc de retenir un peu Max, pour protéger Valtteri. Logique, chez Mercedes, le pilote en tête ayant la priorité sur les ravitaillements…Le no77 est reparti 7ème, juste devant Leclerc. Le no77 dans les stands, Verstappen est aux commandes du Grand-Prix ! Et sans doute pour un long moment…Ricciardo change également de pneus.

Mauvaise pioche pour Hamilton, qui repart derrière Leclerc. Mais il le repasse très vite. Le no27 passe également en pneus durs. Devant, Stroll est deuxième, au petit jeu des ravitaillements. Bottas est P3, suivi de Lewis, Charles, Carlos, Nico, Esteban, Daniil et Daniel. Lvyat et Ocon ne se sont pas encore arrêtés. Tout comme Leclerc et Sainz. 17 tours au compteur. Pour sa part, Sebastian déborde Romain et prend la 11e place. Romain au box. Changement de pneumatiques pour Leclerc, mais l’arrêt est un peu long.

LAP 19/52 Albon and Gasly having a wheel-to-wheel battle Gasly holds on to P12 for now#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5JMeeR5QOC — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Gasly et Albon sont en duel et le tricolore a déjà des soucis avec ses gommes, qui sont pourtant des pneus durs. Il va y avoir des surprises, ce week-end encore. Pour Verstappen par contre, tout va bien, sachant que les Mercedes ne reprennent pas grand chose. Son audace va-t-elle être récompensée ? Désormais 10ème, Leclerc vient de se débarrasser de Norris. Magnussen à nouveau dans les stands, sa monoplace n’a aucun rythme…

Pour Mercedes, la course commence à se compliquer. Les deux monoplaces voient déjà de cloques sur leurs gommes. Alors que Sainz change enfin de pneus mais Mclaren loupe son arrêt. Nous sommes à la mi-course et Verstappen paraît bien placé pour gagner, aujourd’hui. Il devance Bottas, Hamilton, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo, Leclerc, Norris, Albon, Ocon et Kvyat. Deuxième arrêt pour Gasly. D’autres devraient suivre. Attention car si la victoire échappe progressivement aux gris, c’est Hülkenberg qui revient encore sur la flèche d’argent, celle du no44 !

Tour 27 : Bottas récupère la tête…mais la rend aussitôt !

Max Verstappen dans les stands. Mais l’arrêt n’était pas parfait. Bottas reprend la tête de très peu. Toutefois, il devance désormais Hamilton. Mais Max dépasse de suite la flèche d’argent !! Oui, Mercedes pourrait enfin perdre, pour la première fois cette saison…Norris à nouveaux aux stands. Ricciardo a également marqué un second arrêt, qui l’a renvoyé à la dixième place. Nico dans son box, Alex aussi. Ricciardo en tête à queue, l’Australien sort des points. Restent 20 tours à couvrir et la Red Bull de tête signe le meilleur tour. Stroll dans la pit-lane.

LAP 32/52 Both Bottas and Verstappen pit on the same lap… Max gets in and out first#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/1bSVP00bti — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Nouvel arrêt pour Verstappen et Bottas. Hamilton est provisoirement en tête. Les deux hommes repartent en pneumatiques durs. Box, box, box pour Vettel. Il chausse les médiums. Sainz en fait autant. A priori, chez Mercedes on tente le tout pour le tour en n’arrêtant pas le Britannique, actuellement en tête. Pourtant, vu l’état de ses gommes, difficile de croire à cette stratégie. Qui pourrait tout lui faire perdre, alors qu’il doit assurer les points au championnat. Kvyat aux stands.

Chez Renault, rien ne va plus, les monoplaces manquent de rythme et Daniel marque un troisième arrêt. Par ailleurs, dans le clan des Mercedes, Lewis questionne son ingénieur sur la capacité des pneus à tenir jusqu’au bout. Et les allemands pensent que cela tiendra. Il reste 15 tours, Verstappen compte 11 secondes de retard et 2 unités d’avance sur Bottas. Leclerc est quatrième, devant les Racing Point, Albon, Ocon, Norris et Kvyat. Mais le classement va encore évoluer. Tandis qu’Albon signe le record du tour en course.

Formule 1 : Red Bull sur la voie royale

Etonnamment, Leclerc revient sur Bottas. Le signe que les Mercedes ne sont vraiment pas bien. Mais il faut aussi reconnaître le rythme du Monégasque, bien au-delà des prévisions les plus optimistes. Côté Red Bull, il est temps d’attaquer et c’est ce que fait le Néerlandais. Qui revient très vite sur sa proie. Alors que Valtteri ne peut suivre la cadence. Hamilton aux stands ! Et il bloque ses roues longuement. Pénalité en vue, pour une vitesse excessive ? Du coup, Leclerc est troisième !

La Red Bull Honda file vers sa première victoire de l’année en Formule 1. A moins que Verstappen n’est trop tapé dans ses pneus. Qui piégera qui, réponse sous peu. Restent 9 tours et Lewis revient très rapidement sur Charles. Meilleur tour pour le no44. Hulk à nouveau aux stands, mais en tendres ! Il reprend la piste au 7ème rang, derrière Albon. Stroll est P5. Hamilton passe Leclerc mais ce dernier a bougé au dernier moment. Attention à la pénalité éventuelle. Le champion du monde en titre est troisième. Il doit pouvoir revenir sur son coéquipier. Abandon de Magnussen, dans le 46e tour du GP de Formule 1 du 70e anniversaire.

Message de Mercedes à ses pilotes : vous êtes libres de vous battre. Mais avec ses gommes fraîches, l’Anglais passe facilement son rival, à deux tours de la fin. Pour sa part, Alex Albon déborde Lance Stroll, pour le gain de la 5ème place.

Victoire, avec le panache, pour Max Verstappen et Red Bull. Personne n’aurait cru cela possible il y a encore deux heures et pourtant, les flèches d’argent ont perdu. Lewis Hamilton prend malgré tout des points précieux à Valtteri Bottas en terminant deuxième, avec le record du tour en course. En revanche, pour le no77, c’est encore une mauvaise opération. Car il s’incline au classement des pilotes, face au Néerlandais.