Daniel Ricciardo, 2e chance avec Mclaren, qui laisse Renault dans le doute

Bien qu’il soit encore tôt pour parler d’échec, avec une saison plein restant à courir, l’association entre Daniel Ricciardo et Renault F1 n’aura pas apporté les résultats escomptés. Tant sur la piste qu’en coulisses, semble-t-il. Car si Cyril Abiteboul s’attendait à ce que l’Australien ne commette moins d’erreurs, le pilote croyait pour sa part retrouver le cadre d’une écurie de pointe…Double déception donc. Analyse de la situation présente et future.

Daniel Ricciardo : une 2ème chance en or !

De Ricciardo et Renault, c’est sans doute Renault qui a perdu le plus gros. Car en rebondissant chez Mclaren, le pilote australien va tout d’abord rejoindre une équipe rivale du losange. Et mieux vaut avoir Daniel avec que contre soi, surtout lors de manoeuvres de dépassements ! Et puis, avec l’arrivée de Mercedes à Woking, l’intéressé va probablement disposer d’un matériel -en progression- en mesure de lui offrir à nouveau la joie de goûter au champagne. Des podiums, donc, dans un premier temps et plus après. Peut-être avec l’aide d ela réglementation, supposée favoriser les équipes du second peloton.

Renault : un projet bancal ?

Par ailleurs, le départ si rapide de Ricciardo est un mauvais signe pour la réussite future du losange. Car, rappelons-nous que Daniel avait préféré le constructeur français à l’équipe anglaise, fin 2018. Autrement dit, ce revirement indique clairement qu’il n’a pas trouvé ce qu’il pensait découvrir au sein de la formation d’Enstone. A savoir, pour être clair et précis, une équipe à la mentalité gagnante. Chose inquiétante qui pourrait suggérer que Renault est encore loin du compte. Dans l’optique de gagner à nouveau des courses. Car l’arrivée d’une nouvelle réglementation en 2022 aurait pu encourager Daniel Ricciardo à rester. Mais encore aurait-il fallu qu’il ait confiance dans le projet qu’il défendait jusqu’ici. Alors forcément, un pilote ayant déjà goûté à la victoire, quittant un projet en cours de développement à la première occasion, cela fait vraiment désordre…

Le losange saura-t-il rebondir et si oui, comment ?

De son côté, Cyril Abiteboul a probablement vécu ce départ comme un échec personnel. Sachant que depuis son retour en Formule 1, Renault n’en fini pas de subir épreuve sur épreuve. Pourtant, en se qualifiant quatrième au Canada et en offrant les premiers kilomètres en tête à son équipe en 2019, la nouvelle recrue avait entraîné une embellie. De courte durée, malheureusement.

Cyril Abiteboul : « Dans notre sport et dans la situation très singulière que nous traversons, la confiance réciproque, la solidarité et l’engagement sont plus que jamais des valeurs essentielles pour une écurie constructeur. Je suis confiant que la saison 2020 permettra d’accomplir davantage ensemble et nos ambitions ainsi que la stratégie de Renault DP World F1 Team en tant qu’écurie restent identiques. » Une pique à peine dissimulée, envoyée au pilote en partance, semble-t-il.

Reste maintenant à définir si l’écurie bleu-blanc-rouge saura remplacer son pilote. Tiraillée entre la tentation d’un Fernando Alonso coûteux et dont personne ne sait vraiment ce qu’il vaut dans une F1 aujourd’hui ou le choix de la tête avec un recrutement au rapport qualité/prix supérieur. Tiens, voilà que Nico Hülkenberg revient dans toutes les têtes ! Mais si le losange prend son temps, d’autres choix se présenteront. Sergio Perez et ses finances serait définitivement un bon parti. Et pourquoi pas Pierre Gasly, pour une Team 100% française ? Quoiqu’il en soit, Renault F1 gagnerait à attendre avant de faire son choix.

Tout d’abord pour évaluer à quel point Esteban Ocon incarnerait un leader -ou pas- et en fonction, lui associer un pilote dans l’optique d’une harmonie d’équipe. Mais évidemment, la carte Alonso pourrait aussi inciter Renault à maintenir son engagement dans la catégorie reine, tout en attirant de gros sponsors, espagnols notamment. Alors, le choix ne s’avère pas aisé, du côté de Viry…

