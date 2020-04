Formule 1 : Daniel Ricciardo fait les louanges de Jules Bianchi

Tragiquement décédé des suites de ses blessures, survenues lors d’un Grand-Prix du Japon disputé sous la pluie, Jules Bianchi reste très présent dans les mémoires du paddock. Ne serait-ce que par le biais de Charles Leclerc, qui le considérait comme un frère. D’ailleurs, sans son accident, le Français serait certainement dans le baquet occupé par son amis monégasque, à l’heure actuelle…

Si l’amitié entre Charles Leclerc et Jules Bianchi est connue de tous, celle ayant lié le Français à Daniel Ricciardo est moins médiatisée. Pourtant, les deux hommes s’appréciaient comme de véritables amis. Et tout récemment, le pilote australien a rendu une forme d’hommage à son ancien camarde de jeu. En effet, selon lui, Bianchi aurait rejoint un top team et serait, à ce jour, titulaire de victoires.

« Il aurait fait partie d’une équipe de pointe et aurait gagné des courses à coup sûr. Ce n’était pas comme si Jules était sous-estimé, mais nous ne l’avons jamais vu dans une voiture de luxe, alors peut-être que les gens n’appréciaient pas à quel point il allait être bon. Vous pensez à son dynamisme dans cette Marussia à Monaco en 2014, le premier point de l’équipe… Monaco est comme Macao dans la mesure où il n’y a aucun moyen de donner un résultat là-bas, c’était absolument au mérite« .

« En tant que junior en karting, Jules était LE gars ». Nous avons connu une formation commune en Italie et tout le monde, même à cet âge quand nous avions 17 ans, tout le monde le traitait comme s’il était déjà un pilote de F1. J’ai appris à le connaître et nous sommes devenus amis, et j’ai rapidement appris qui il était et ce qu’il avait fait avant mon arrivée en Europe. »

Et Daniel Ricciardo a sans doute raison. Car au moment de son accident, Jules était sur le point de rejoindre es rangs de l’écurie Sauber, sous l’impulsion de Ferrari. Avec, bien sûr, une idée derrière la tête, celui de lui offrir en volant au sein de la Scuderia. Avec des « si »…

Howdy.

Hope you’re all staying safe.

I’m gonna do something a little different for 2020 and share a diary. Some inner thoughts on racing, a few on life outside of F1, some lists, a bit of music & other sports.

Here is the first one, I’ll aim to do one a month 🙂

Cheers,

Daniel pic.twitter.com/U9xTGTJKt2

— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) April 15, 2020