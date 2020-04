Formule 1 : « de bonnes chances » pour un coup d’envoi en Autriche

Il y a quelques jours, nous évoquions la perspective de voir débuter le championnat du monde de Formule 1 2020 en Autriche. Du fait de l’accueil favorable du gouvernement de cette nation, qui déclarait ne pas vouloir s’opposer à l’organisation de son Grand-Prix. Et bien désormais c’est Helmut Marko qui annonce que le projet avance et qu’il aurait « de bonnes chances » d’arriver à son terme.

Formule 1 : 2 courses en 1 semaine, sur le Red Bull Ring

C’est via une interview accordée à nos confrères britanniques d’Autosport qu’Helmut Marko vient de confirmer que le projet du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1 2020 était en bonne voie. C’est à dire, pour un lancement de la saison, le 5 juillet 2020. Mais ce n’est pas tout puisqu’une seconde épreuve, toujours sur le Red Bull Ring, aurait lieu le week-end suivant. Ce qui serait idéal dans l’optique de limiter les voyages et donc, de respecter un minimum de confinement. Car, bien sûr, les écuries seront réduites à leur stricte minimum tandis que les journalistes ne seraient probablement pas conviés à la fête.

« Grand Prix avec un staff réduit. Ils essaient de réduire autant que possible le nombre de personnes des écuries et des fournisseurs, ce qui accroît les chances que ce soit validé. Mais clairement, tout cela ne peut être fait que dans le respect des règles de sécurité qui resteront en vigueur à ce moment-là. Nous travaillons dur pour nous assurer de faire tout cela main dans la main. Nous avons de bonnes chances. »

« La communauté de la Formule 1 a peur d’être infectée et veut s’isoler autant que possible. En même temps, c’est bien, car les habitants aussi ont peur d’être infectés. Tout le monde a peur et tout le monde va donc faire extrêmement attention. »

Helmut Marko semble s’exprimer comme si l’affaire était déjà réglée. Alors souhaitons, effectivement, qu’une issue favorable soit trouvée. Mais l’on imagine que Red Bull fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. D’autant que deux courses sur le Red Bull Ring signifient sans doute, deux victoires de Max Verstappen…Une belle occasion, aussi, pour Valtteri Bottas, qui y est toujours très à l’aise. Contrairement à son coéquipier, jamais à l’aise (historiquement) sur cette piste.