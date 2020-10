Formule 1 : De la pluie seulement le vendredi au Nürburgring?

La Formule 1 se dirige vers le circuit du Nürburgring, pour le Grand Prix de l’Eifel (9-11 octobre). Quelles seront les conditions météo sur place? Voici un point, à une semaine de l’épreuve.

Les bulletins actuels présentent une météo clémente sur presque l’entièreté du week-end. À l’heure actuelle, la pluie n’est une réelle menace que pour la journée du vendredi. Selon Meteoblue, les probabilités de précipitations sont de l’ordre de 50%.

Samedi et dimanche, les risques de pluie chutent à respectivement 25% et 30%. Le tout pour des précipitations de moins de cinq millimètres. Bref, ce n’est pas grand chose, si l’on s’en fie à ces prédictions. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pluie pourrait ne pas trop perturber cette épreuve.

Côté températures, les prévisions oscillent entre 5° et 10° Celsius. Dans ces conditions, la bonne mise en température des pneus risque d’être un élément crucial. Il n’est pas impossible de voir des pilotes en difficulté pour trouver de la performance à cause de cela, notamment sur la gomme la plus dure.

Ces prévisions peuvent évidemment évoluer au cours de la semaine. La météo n’est pas une science exacte. Gageons toutefois qu’elle ne passera pas aux conditions dantesques que les participants aux 24 Heures du Nürburgring ont expérimenté il y a deux semaines. À cause de la pluie et du manque de visibilité, la course a en effet été interrompue pendant près de 10 heures.

