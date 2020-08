Formule 1 : GP de Belgique, la pluie tout le week-end?

À moins d’une semaine du début du Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Spa-Francorchamps, la pluie devrait venir perturber le week-end entier.

Les prévisions météo actuelles ne laissent pas de grande place au doute. Le Grand Prix de Belgique devrait être agrémenté d’une météo typique des Ardennes. Les intempéries s’annoncent en effet du vendredi au dimanche.

Météo typique des Ardennes pour la Formule 1

Selon les derniers bulletins de meteoblue, la pluie accompagnera ce week-end. Le vendredi sera marqué par d’importantes probabilités de précipitation, de 9 heures à 18 heures (plus de 60% à 70% de risques de pluie). De quoi donner des essais libres à risques.

Les équipes pourront sans doute profiter d’EL3 sur le sec. Le samedi matin, les risques de pluie sont faibles (entre 30% et 50%). L’incertitude règne en revanche quant aux qualifications, puisque les probabilités d’intempéries augmentent graduellement. Elles culminent entre 55% et 65% de 15 heures à 18 heures.

À l’inverse, il ne semble pas y avoir de doute possible pour le dimanche. Meteoblue, toujours, annonce 75% de probabilité de pluie à 15 heures, pour le départ de la course. Les risques d’averses augmentent comme le samedi, cette fois jusqu’à 90% à 18 heures.

À qui profite la pluie?

Les prévisions météo du week-end se préciseront au cours de la semaine. En attendant, un Grand Prix sous la pluie pourrait convenir aux Red Bull, notamment. Les monoplaces équipées d’un moteur Honda (AlphaTauri compris) vont sans doute souffrir de la différence de vitesse, sur le sec. Une piste humide, demandant un pilotage très différent, pourrait permettre à Max Verstappen de s’illustrer, en tête. De même pour Pierre Gasly, dans le top10.

Aller chercher Lewis Hamilton, avec son talent et une voiture très performante dans ces conditions sera très compliqué. Valtteri Bottas s’est en revanche monté en difficulté plusieurs fois sous la pluie. Les pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Sebastian Vettel, pourraient profiter de cette météo pour tenter un coup. On sait que l’Allemand est souvent performant sous la pluie. À voir s’il parviendra à dompter sa capricieuse SF-1000.

On se rappelle enfin qu’Esteban Ocon s’est illustré en 2018 dans des conditions compliquées en qualifications du GP de Belgique. Classé 3e, le Normand peut-il se révéler de nouveau? Sa qualification en 5e place sous la pluie en Styrie en début de saison laisse espérer le meilleur.