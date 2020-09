Formule 1 – départ : Verstappen et Gasly, crash au 1er tour puis au restart !!

Le Grand-Prix de Toscane de Formule 1 a débuté de manière très spectaculaire, voilà quelques minutes. En effet, en raison d’un problème de puissance survenu sur la Red Bull de Max Verstappen ce dernier, au ralenti dans le peloton, a provoqué une réaction en chaîne. Résultat, Verstappen et Gasly sont restés sur le carreau tandis que Grosjean, Vettel et Raikkonen se retrouvent en fond de classement.

Bottas, auteur d’un excellent départ, a pris la tête de la course, devant Hamilton et l’incroyable Charles Leclerc ! Finalement, pour le 1000ème Grand-Prix, la Scuderia Ferrari aura peut-être un bon résultat à fêter. A noter que la voiture de sécurité est actuellement en piste, ce depuis plusieurs tours. Rendez-vous après le Grand-Prix, pour un résumé complet de cette course.

Last week’s winner is also OUT! @PierreGASLY is another casualty of the contact in the midfield on the opening lap #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/BEb4zNbWI4

Màj : à peine la course lancée, qu’un nouveau crash survient ! Giovinazzi harponne Magnussen à pleine vitesse, accrochage qui met fin également aux espoirs de Latifi et de Sainz. La course est interrompue, les monoplaces attendent donc dans leur box, en attenant un nouveau départ. 6 voitures ont déjà abandonné.

👀 A long view and a close-up of the crash that’s brought the remaining drivers back into the pits

It’s the first time that we’ve had a Red Flag in consecutive races since 2011 – Monaco followed by Canada#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z2QT1k1ckE

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020