Formule 1 : des résultats « vraiment positifs » pour Pierre Gasly

A priori, Pierre Gasly est satisfait des progrès réalisés par son équipe, Toro Rosso, devenue Alpha Tauri pendant l’hiver. Et bien que la formation italienne ne se soit concentrée exclusivement sur l’endurance, le tricolore affiche une mine réjouie, agrémentée de commentaires positifs.

Côté performance pure, nous en saurons peut-être plus ce vendredi, ultime journée de ces tests 1 de Barcelone.

Pierre Gasly se sent « à l’aise » dans l’ Alpha Tauri

« J’étais content aujourd’hui, cela m’avait beaucoup manqué de ne plus être au volant! L’objectif était de faire autant de tours que possible, car avec des tests de pré-saison deux jours plus courts cette année, nous devons essayer d’être plus efficaces et couvrir plus de choses. Dans l’ensemble, nous pouvons être heureux car nous avons réussi à terminer le programme que nous avions fixé pour la journée et je me suis tout de suite senti à l’aise dans la voiture. Nous avons testé un peu plus de choses par rapport à l’année dernière, également de mon côté en termes de conduite, pour comprendre comment maîtriser tout, et il y a eu des résultats vraiment positifs. Il y a beaucoup de domaines que nous explorons toujours, nous devons encore comprendre certains domaines car c’est une nouvelle voiture avec de nouvelles pièces. Je pense que nous avons trouvé de bonnes directions pour les prochains jours, alors maintenant nous avons beaucoup à étudier« .

En lisant entre les lignes, Pierre Gasly a tout de même déclaré être « à l’aise » dans la voiture, ce qui est généralement plutôt bon signe. Maintenant, pour savoir ou se positionne l’équipe de Faenza dans la hiérarchie, seuls les chronos parleront. D’autant que l’on ne connait pas non plus le potentiel précis de la concurrence. Rendez-vous dans quelques heures pour un éventuel début de réponse…