Formule 1 : Deux cas positifs de COVID-19 en Hongrie

La Formule 1 a confirmé deux cas positifs de COVID-19 lors de récents tests sanitaires au Grand Prix de Hongrie. La tenue de l’épreuve n’est pas remise en cause.

Le paddock de la Formule 1 connaît ses premières limites face au COVID-19. Dans la lignée des nombreux tests effectués, deux d’entre eux viennent de se révéler positifs. Deux employés du circuit ont été infectés. Une information confirmée par les instances du championnat dans un communiqué.

« La FIA et la Formule 1 confirment aujourd’hui qu’entre vendredi 10 juillet et jeudi 16 juillet, 4 997 tests pour le COVID-19 ont été menés sur les pilotes, équipes et le personnel. De ces derniers, deux se sont révélés positifs. Les individus concernés n’étaient pas présents en Autriche, ont été retirés des opérations et isolés. Les contacts proches des personnes infectées ont été tracés et également isolés. »

Le paddock de la Formule 1 prêt face au coronavirus

Le paddock connaît donc ses premières difficultés face au COVID-19 depuis le Grand Prix d’Australie, en mars 2020. Un membre de l’équipe McLaren avait en effet été infecté. L’équipe s’était donc retirée, avant que l’épreuve ne soit annulée.

Malgré tout, ces deux contaminations ne remettent pas en cause la tenue de l’épreuve au Hungaroring. La Formule 1 a mis en place un système de « bulles », pour lutter contre le COVID-19. Ceci limite les interactions entre équipes, l’arrivée puis la propagation d’un virus.

Dans le même ton, Ross Brawn, directeur sportif et technique, a répété que le sport ne pouvait pas être « complaisant » face au virus. D’autant que le personnel de la F1 vit en isolement à Budapest, notamment les ressortissants britanniques. S’ils sont surpris en dehors du circuit ou de leur hôtel, ces derniers s’exposent en effet à 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.

Rappelons toutefois que plusieurs pilotes ont pris des libertés avec ce nouveau règlement. Sebastian Vettel et des membres de Red Bull ont a été surpris en pleine discussion sans masques. Charles Leclerc et Valtteri Bottas sont pour leur part rentrés à Monaco, entre les deux Grand Prix à Spielberg. Tous ont été rappelés à l’ordre par la FIA, sans sanction… pour le moment.

L’action reprendra à 12h ce samedi 18 juillet, sur le circuit du Hungaroring, avec les essais libres 3. Les qualifications suivront à 15 heures. La pluie pourrait se mêler à la suite de ce week-end.