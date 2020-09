Formule 1 : deux crashs et 2 abandons dès le 1er tour, en Russie !

Cela commence mal ! A croire que tous les Grand-Prix de Formule 1, depuis Monza, sont destinés à se passer de manière chaotique. Toujours est-il qu’après le départ, Carlos Sainz puis Lance Stroll ont tapé assez violemment, provoquant la sortie d’une voiture de sécurité. Abandon pour les deux hommes.

Hamilton sous le coup d’une pénalité !

Côté classement, Hamilton est en tête mais sous investigation et sous le coup d’une pénalité. Bottas suit, devant Verstappen et les deux Renault. Gasly est 7ème tandis que les deux Haas ont réalisé un envol exceptionnel. Résultat, Kevin Magnussen est 9ème, devant Romain Grosjean. Une course à ne pas manquer, tant elle s’annonce riche en rebondissements…