Formule 1 : deux pilotes pénalisés sur la grille de Sotchi !

Nous évoquions, il y a quelques heures, la perspective de voir la grille de départ du Grand-Prix de Russie de Formule 1 évoluer, avant le départ de la course. Et cela vient d’être officialisé ! Même si ce n’était pas à ces deux pilotes que nous pensions…

Deux pilotes vont devoir rétrograder sur la grille, cet après-midi à Sotchi. Le premier n’est autre qu’Alex Albon, dixième après les qualifications. Ainsi, le pilote Red Bull ne s’élancera finalement que de la quinzième place. En effet, l’intéressé a été pénalisé de 5 places pour avoir changé de boite de vitesses après la séance qualificative.

Second pilote puni, Nicholas Latifi (Williams). Et c’est strictement pour la même raison que le Canadien a été sanctionné. Résultat, il devra reculer de 5 places lui aussi. Sauf qu’après son 19ème chrono des qualifications, il ne perdra finalement qu’une position, pour s’élancer depuis le dernier rang. Nous gardons aussi un oeil sur Sebastian Vettel qui, après son crash des qualifications, pourrait lui aussi avoir à changer un élément clé sur sa Ferrari. A suivre.

